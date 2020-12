Subaru BRZ 2022 : cinq choses à savoir

Introduites en 2013, la Subaru BRZ et sa jumelle la Toyota 86 (autrefois la Scion FR-S) étaient réputées pour leur agrément de conduite grâce à leur répartition de poids 50/50 ainsi qu’à leur tenue de route, au détriment de la puissance.

Presque huit ans plus tard, la Subaru BRZ nous revient sous une toute nouvelle génération pour 2021.

Est-ce que cette nouvelle mouture de la BRZ nous procurera toujours ce comportement sportif? Aurons-nos enfin droit à un peu plus de chevaux sous le capot? Voici cinq choses à savoir sur la Subaru BRZ 2022.

Redessinée

Bien que l’ensemble de l’œuvre ressemble à la première génération, on note quelques changements esthétiques qui viennent moderniser l’image de cette sportive japonaise.

Subaru a tout de même pensé à la fonctionnalité du design de sa nouvelle BRZ. Pour améliorer la tenue de route, la voiture a été allongée et abaissée.

Le museau plongeant, les arches de roue plus élevées que la ligne de capot, des phares triangulaires et de grandes prises d’air font en sorte que la bagnole semble plus agressive et plus puissante qu’avant.

En outre, les prises d’air, le becquet intégré au coffre et les ailettes situées derrière les arches de roue arrière sont tous fonctionnels et aident à l’aérodynamisme de la BRZ. En dernier lieu, il sera possible d’opter pour des jantes de 17 ou 18 pouces.

Nouveau moteur

Subaru a entendu ses admirateurs, puisque la puissance et le couple de la BRZ sont enfin revus à la hausse. Remplaçant le moteur 2,0 litres, la BRZ sera dorénavant équipée d’un moteur Boxer de 2,4 litres produisant 228 chevaux à 7 000 tr/min et 184 lb-pi de couple à 3 700 tr/min.

Le rouage demeure naturellement à propulsion et le différentiel est à glissement limité. Pour ce qui est de la transmission, vous aurez le choix entre une manuelle à six rapports à ratios rapprochés et une boîte automatique à six vitesses avec palettes au volant.

Plus sportive

Pour cette deuxième génération de la BRZ, Subaru lui a greffé un nouveau châssis plus rigide de 50 % et de 60 % en flexion latérale, tout en étant plus léger. En parlant de légèreté, le toit, le capot et les ailes avant sont tous fabriqués en aluminium, de sorte que le poids à vide est estimé à seulement 1 277 kg.

En outre, la répartition du poids a été conservée à la proportion 50/50 et la direction, plus agressive, a un ratio de 13,5 :1. Finalement, pour une meilleure tenue de route, l’empattement a été élargi à 2 575 mm.

Cockpit techno

Une fois assis dans les sièges baquets, le pilote fera face à un nouveau tableau de bord complètement numérique de sept pouces et personnalisable. En ce sens, il sera possible de voir par exemple les paramètres de performances comme les forces G.

Le système d’infodivertissement, hébergé via un écran tactile de huit pouces, est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. En option, il sera aussi possible de commander le système multimédia SUBARU STARLINK.

Une touche de modernité

La tendance est aux aides à la conduite et la BRZ n’y fait pas exception. La voiture sport pourra être munie du système EyeSight (de série sur l’automatique) qui incorpore deux caméras et plusieurs assistances à la conduite, dont le freinage précollision, le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au louvoiement et l’avertissement de sortie de voie.

La Subaru BRZ arrivera en concession à l’automne 2021 en tant que modèle 2022. Deux versions seront offertes et les prix seront connus peu avant sa date de lancement.