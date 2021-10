Toyota GR 86 2022 : voici ses prix

Toyota Canada vient d’annoncer les prix pour son coupé GR 86 2022 de deuxième génération, qui remplace l’ancienne 86 et qui sera en vente le 1er décembre chez les concessionnaires.

La voiture sera disponible en deux versions, celle d’entrée de gamme débutant à 31 490 $ avant les frais de transport et de préparation. Il s’agit d’une hausse d’un peu plus de 1 300 $ par rapport à ce que les amateurs devaient débourser auparavant.

« L’équipe Toyota Gazoo Racing a superbement redessiné et remanié notre coupé sport 2+2, en améliorant son aérodynamisme et sa tenue de route, mais aussi en augmentant ses performances et en modernisant son intérieur, a déclaré Cyril Dimitris, vice-président de Toyota Canada. Ce modèle de deuxième génération porte désormais l’emblème Gazoo Racing, un sceau qui garantit que cette authentique voiture sport offre un plaisir de conduite hors pair. »

Photo: Germain Goyer

Rappelons que la Toyota GR 86 2022 renferme maintenant un moteur atmosphérique à quatre cylindres à plat de 2,4 litres au lieu de 2,0 litres, ce qui augmente la puissance de 205 à 228 chevaux et le couple, de 156 à 184 livres-pied. Même si plusieurs auraient souhaité un turbo, la différence sur la route est significative, comme nous l’avons constaté lors de notre premier contact avec la voiture cet été.

La GR 86 avec boîte manuelle passe de 0 à 100 km/h en 6,3 secondes, contre 7,2 précédemment, tandis que celle avec boîte automatique le fait en 6,8 secondes au lieu de 8,2. À propos, vous devrez payer un gros supplément de 2 400 $ pour l’automatique, qui s’accompagne toutefois de technologies de sécurité supplémentaires comme le freinage précollision, le régulateur de vitesse dynamique à radar, les avertisseurs de sortie de voie et de louvoiement ainsi que l’alerte de démarrage du véhicule de tête. Ce sont tous des dispositifs partagés avec la Subaru BRZ 2022 à système EyeSight, en passant.

Photo: Germain Goyer

L’équipement de série comprend des roues en alliage de 17 pouces et des phares à DEL. À l’intérieur, on retrouve dans tous les cas des sièges baquets sport avec renforts latéraux à l’avant, un système audio à écran tactile de 8 pouces, la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto de même qu’un tableau de bord numérique de 7 pouces.

Plus haut de gamme, la GR 86 Premium se vend à partir de 34 490 $ avec la boîte manuelle ou 36 890 $ avec la boîte automatique. Elle se démarque entre autres avec des roues de 18 pouces chaussées de pneus Michelin Pilot Sport 4, un aileron arrière arrondi, une sellerie en cuir/Alcantara, des sièges avant chauffants et des pédales sport en aluminium.

Sur le plan de la sécurité viennent s’ajouter un système de surveillance des angles morts avec alerte de circulation transversale arrière et l’éclairage avant adaptatif.