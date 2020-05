Pourrait-on voir une Toyota Corolla familiale sur notre marché?

Est-ce possible que Toyota nous offre prochainement la Corolla Touring Sports vendue sur d’autres marchés?

Bonjour Jean-Marc,

Demandez aux concessionnaires québécois s’ils souhaitent mettre la main sur une telle voiture et la plupart vous répondront de façon positive. Or, il en va autrement pour la majorité des concessionnaires canadiens et américains.

Ceux-ci vous répondraient avec raison que le marché de la voiture familiale est pour ainsi dire mort et qu’il n’y a pour eux aucun intérêt d’offrir un tel produit, qui viendrait concurrencer de petits VUS comme le C-HR ou le RAV4.

Il faut également comprendre que du côté de Toyota Canada, l’objectif est de continuer à gagner des parts de marché avec le RAV4, lequel est assemblé en Ontario, au même titre que la Corolla berline. En commercialisant une Corolla familiale construite ailleurs (la Touring Sports), on viendrait cannibaliser les ventes du RAV4 et conséquemment, le rendement de l’usine ontarienne où il est assemblé.

Bien sûr, on peut imaginer que la Corolla Touring Sports aurait du succès chez nous et que ses ventes s’adresseraient en partie à une clientèle bien différente de celle du RAV4 et du C-HR. Or, Toyota ne peut penser ainsi et développer une stratégie de façon régionale. Il lui faut avoir un œil sur l’ensemble du marché. Ce que l’on ne vous dira pas non plus, c’est que Toyota prépare un successeur du C-HR qui risque de connaître un énorme succès. Un véhicule plus compact qui viendrait rivaliser avec les Honda HR-V, Hyundai Kona et Subaru Crosstrek de ce monde. Un véhicule qui se retrouverait donc dans la même plage de prix que la Corolla Touring Sports, si cette dernière était commercialisée chez nous.

Alors, quelles sont les chances de voir une version familiale de la Corolla sur nos routes? Très minces, pour ne pas dire nulles. Mais je suis d’accord avec vous, tout cela est bien dommage. D’autant plus que cette version hybride que l’on publicise du côté de l’Europe serait une solution géniale pour remplacer les Prius V, disparues depuis déjà deux ans.

