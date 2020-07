La Toyota Corolla Apex 2021 gagne une bonne dose d'attitude

Pour 2021, Toyota introduira une édition spéciale de la Corolla SE qui se vendra à seulement 150 exemplaires, la Corolla Apex Edition.

Pourquoi le nom Apex? C’est parce que les ingénieurs de Toyota ont développé cette version sportive de la Corolla à la suite d’une série d’essais sur diverses pistes, dont au TMC Higashi-Fuji Proving Ground au Japon.

Un design unique

Esthétiquement, l’édition Apex ajoute plusieurs détails qui accentuent le côté sportif de cette voiture, en commençant avec la devanture. Celle-ci est arborée d’une bande de couleur bronze qui ceinture à la fois le pare-chocs ainsi qui les phares antibrouillard, pour s’arrêter à la grille de calandre, ajoutant du tonus au design.

De plus, cette Corolla est munie d’un becquet sous le pare-chocs ainsi qu’un diffuseur arrière, tous deux de teinte noire. La voiture contient aussi des jupes latérales noires accentuées de lignes bronze. L’aileron arrière est optionnel.

La couleur « cement grey » ainsi que la combinaison du toit noir et des miroirs noirs sont exclusives à ce modèle.

Quant à l’intérieur, le bolide aura des sièges baquets avec des surpiqûres bronze, de même qu’un motif à damier horizontal en tissu. Le contour du volant est en cuir avec des surpiqûres bronze, et cette mouture sera équipée d’un toit ouvrant.

Un moteur, deux transmissions

D’entré de jeu, cette version spéciale de la Corolla sera dotée d’un moteur quatre cylindres atmosphérique de 2,0 litres. Il développera une puissance de 169 chevaux, grâce à son taux de compression élevé de 13 :1, et ces nombreuses technologies, comme l’injection directe combinée avec l’injection multipoint pour n’en nommer qu’une.

Sur les 150 modèles fabriqués, 50 seront équipés d’une transmission manuelle à six rapports. Cette dernière aura la fonction du « rev matching » (synchronisation du régime moteur). Quant au reste, ils seront munis de la nouvelle transmission CVT qui simule 10 rapports, mais qui utilise une vitesse supplémentaire lorsque la voiture décolle de l’arrêt. D’ailleurs, la boite automatique pourra être pimentée grâce à des palettes au volant et un mode sport.

Quelques « tune up »

À la base, la Corolla est fabriquée sur la plateforme TNGA-C. Cependant, les ingénieurs de Toyota se sont permis d’ajouter une série de modifications pour relever la tenue de route de cette variante Apex.

Dans un premier lieu, la suspension a été abaissée de 0,6 pouce tout en renforçant les amortisseurs. Conséquemment, tous les changements de suspension combinés augmentent la rigidité au roulis de 47 % à l'avant et de 33 % à l'arrière.

Photo: Toyota

Le système d’échappement à plus gros débit développé spécialement pour l’Apex offrirait un son plus rauque et agressif au démarrage. Le pot d’échappement de 3,5 pouces aura un embout en acier inoxydable.

Les jantes noires lustrées de 18 pouces en aluminium sont spécifiques à ce modèle, et elles sont pensées pour aider à refroidir les freins.

Pleins de technologies

Tous les modèles de Corolla 2021 seront équipés de série avec plusieurs aides à la conduite du Toyota Safety Sense 2.0 (TSS 2.0).

Ceux-ci incluent notamment :

Système de précollision avec fonction de détection des piétons et détection des cyclistes

Système d'alerte de sortie de voie avec assistance à la direction et détection des bords de la route

Feux de route automatiques

Régulateur de vitesse dynamique à radar à gamme complète de vitesses (CVT seulement)

Système d'aide au maintien dans la voie (CVT seulement)

D’autres technologies seront également intégrées :

Apple CarPlay et Android Auto sont tous deux de série

Un écran tactile de 8 pouces (modèle SE)

Deux ports USB, de même que six haut-parleurs

La fonction démarrage/arrêt

L’ajout de coussins gonflables à l’arrière, pour un total de 10 coussins

Les prix et la date de commercialisation de la Corolla Apex Edition 2021 n’ont pas encore été dévoilés. Par ailleurs, une autre édition spéciale sera disponible pour 2021 : la Corolla Nightshade, qui aura le même moteur et les mêmes transmissions que l’Apex, mais avec d’autres choix de couleurs et d’accents esthétiques.

