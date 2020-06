La Toyota Corolla Hatchback voit rouge pour 2021

Comment donner un nouveau souffle à la Toyota Corolla Hatchback deux ans après son lancement et répliquer à la Mazda3 de nouvelle génération? En créant une édition spéciale limitée, bien sûr!

À l’instar de sa rivale japonaise, cette Corolla se démarque avec une peinture rouge très attrayante (il s’agit du Rouge supersonique inauguré par le RAV4 Prime 2021). C’est l’un des deux ajouts à la palette pour 2021, l’autre étant Frisson glacé nacré. Un toit noir contrastant est disponible en option.

La voiture arbore aussi des roues en alliage de 18 pouces peintes en noir et des éléments de carrosserie exclusifs, comme un déflecteur d’air avant, des jupes latérales, un aileron arrière noir, une garniture de pare-chocs arrière et un emblème « Special Edition ».

Photo: Toyota

Quelques autres extras

Comme toutes les autres Corolla Hatchback 2021, l’Édition spéciale se dote de coussins gonflables latéraux montés dans les sièges arrière, pour un total de 10 coussins, et reçoit le système d’alerte de circulation transversale arrière avec moniteur d’angles morts de série sur les versions SE et supérieures.

En option, il est possible de remplacer le pneu de secours par une trousse de réparation, ce qui abaisse le plancher du coffre et augmente d’environ 147 litres le volume de chargement (à 651 litres).

Photo: Toyota

Rien de neuf sous le capot

Certains seront peut-être déçus cependant de ne pas retrouver d’améliorations mécaniques ou techniques. L’Édition spéciale bénéficie de la même suspension arrière à bras multiples que les autres Corolla Hatchback ainsi que du même moteur de 2,0 litres développant 168 chevaux.

De plus, la boîte manuelle à six rapports n’est pas offerte; seule la CVT figure au menu. Au moins, celle-ci comprend un programme séquentiel Shiftmatic qui simule 10 rapports, un mode Sport et des palettes de changement de vitesses au volant.

Limitée à 200 exemplaires au Canada, la Toyota Corolla Hatchback Édition spéciale 2021 arrivera chez les concessionnaires à la fin de l’été. Son prix n’a pas encore été annoncé.

Photo: Toyota

Le meilleur est à venir

Notez que la gamme se compose toujours des versions S, SE, SE Amélioré et XSE. L’édition Nightshade est également de retour avec des garnitures extérieures noires et des roues de 18 pouces en alliage noir, dans un choix de couleur extérieure Super blanc ou Noir minuit métallisé.

Le summum sera toutefois la future GR Corolla, un bolide résolument sportif qui devrait offrir une puissance d’environ 250 chevaux et une meilleure tenue de route. On espère avoir plus de détails à vous partager dans les prochaines semaines.

En vidéo: la Toyota Corolla Hybride 2020 mise à l'essai