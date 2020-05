Toyota Venza 2021 : cinq choses à savoir

La Toyota Venza que vous connaissez n’existe plus. Cette défunte familiale basée sur la plateforme de la Camry a été abandonnée au Canada après l’année-modèle 2016. Or, voici que le constructeur nous ramène le modèle pour 2021, sous la forme d’un multisegment davantage apparenté aux VUS intermédiaires d’aujourd’hui.

Son arrivée chez les concessionnaires canadiens est prévue cet été et les prix restent à déterminer, mais en attendant, on vous présente cinq choses que vous devez savoir à propos du tout nouveau Toyota Venza 2021…

Exclusivement hybride

L’unique groupe motopropulseur au menu du Venza 2021 combine un quatre cylindres de 2,5 litres avec trois moteurs électriques, ce qui donne une puissance totale de 219 chevaux et surtout une consommation moyenne de seulement 5,9 L/100 km selon les données préliminaires. Des modes de conduite Eco, Normal et Sport sont offerts et il est possible de jouer avec le freinage régénérateur en utilisant les sélecteurs au volant.

Y aura-t-il éventuellement une version branchable offrant une certaine autonomie électrique? Il ne faut pas l’exclure, mais pour l’instant, Toyota préfère se concentrer sur le RAV4 Prime, également attendu sur le marché cet été.

Rouage intégral de série

Construit sur une version de la plateforme globale des nouveaux véhicules Toyota (TNGA-K), le Venza 2021 se positionne entre les populaires RAV4 et Highlander. Il viendra rivaliser avec les Ford Edge, Honda Passport, Chevrolet Blazer, Hyundai Santa Fe et Nissan Murano de ce monde.

Un avantage, c’est que le rouage intégral est inclus de série et peut transférer jusqu’à 80% de la force motrice aux roues arrière en cas de patinage. Toyota promet en outre un roulement doux et silencieux grâce à un réglage plus optimal du châssis et de la suspension.

Photo: Toyota

Sécurité au premier plan

Le Venza 2021 comprend également de série la suite de dispositifs de sécurité et d’aides à la conduite Toyota Safety Sense 2.0, soit un système précollision avec détection des piétons et cyclistes, un régulateur de vitesse adaptatif, une alerte de sortie de voie avec assistance à la direction, une aide au maintien dans la voie et des phares de routes automatiques.

Toutes les versions reçoivent aussi un système de surveillance des angles morts avec alerte de circulation transversale arrière. Les versions haut de gamme XLE et Limited ajoutent l’aide au stationnement avant et arrière avec freinage automatisé.

Équipement impressionnant

Ce ne sont pas les commodités dernier cri qui manquent à bord. Parmi les plus intéressantes, notons l’écran central tactile de 12,3 pouces, l’instrumentation numérique de sept pouces derrière le volant, l’affichage tête haute en couleurs de dix pouces, le système audio JBL à neuf haut-parleurs et amplificateur de 1 200 watts (conçu exclusivement pour le Venza) et le rétroviseur intérieur numérique relié à une caméra arrière.

La compatibilité Apple CarPlay inclut l’accès à Siri, tandis que les utilisateurs d’Android Auto ont accès à l’Assistant Google. De plus, tous les Venza sont équipés des fonctionnalités Remote Connect (essai d’un an), Safety Connect (essai d’un an) et Service Connect (essai de 10 ans).

Photo: Toyota

Vive la lumière

Sur le plan du design, le Toyota Venza 2021 ne se démarque pas tant de ses rivaux par sa silhouette, mais plutôt par ses détails comme les jantes au fini deux tons ou super chrome, de même que les phares et les feux arrière résolument modernes, ces derniers étant unis par une mince bande de lumière.

Il y a aussi ce nouveau toit panoramique Star Gaze en option – une première chez Toyota – qui peut passer du mode transparent au mode givré en une seconde à l’aide d’un simple bouton.

La Toyota Venza 2021 devrait arriver chez les concessionnaires du Québec dès le mois d'août 2020.