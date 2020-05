La Toyota Sienna devient hybride pour 2021

Voulant répliquer à la Chrysler Pacifica, qui s’attire beaucoup d’attention et d’éloges avec sa version hybride rechargeable et son nouveau rouage intégral en option pour 2021, Toyota a dévoilé la nouvelle Sienna hybride.

Tout comme pour la nouvelle Venza 2021, il n’y a plus de version à essence seulement. Cette Sienna de quatrième génération, basée sur la plateforme TNGA-K, mise exclusivement sur un quatre cylindres de 2,5 litres et deux moteurs électriques.

Elle développe 273 chevaux au total et devrait consommer en moyenne 7,1 L/100 km, alors que la Sienna actuelle à moteur V6 produit 296 chevaux mais brûle plus de 11 L/100 km. Sa capacité de remorquage reste à 3 500 livres.

Identique à celui de la Venza, le système à quatre roues motrices est disponible avec toutes les versions de la fourgonnette, tandis que le reste de l’équipement et des commodités ressemble au multisegment, y compris la suite Toyota Safety Sense 2.0.

Soulignons par contre la nouvelle version haut de gamme Platinum, qui reçoit un écran central tactile de 11,6 pouces, un affichage tête haute en couleurs de 10 pouces avec navigation, un système audio JBL à 12 haut-parleurs, un climatiseur à quatre zones, un aspirateur et un réfrigérateur aux places arrière de même que des sièges capitaines avec repose-jambes à la deuxième rangée.

Et pour le look, disons que c’est plus agressif. Lors de la refonte, les designers se sont d’ailleurs inspirés des trains japonais à grande vitesse Shinkansen.

Photo: Toyota

La Venza et la Sienna hybride 2021 font partie des 40 modèles électrifiés entièrement nouveaux ou redessinés que Toyota compte lancer à l’échelle de la planète d’ici 2025. Ils viendront rejoindre la Prius et sa version branchable, la Prius Prime, les RAV4 hybride et RAV4 Prime, le Highlander hybride, la Camry hybride, la Corolla hybride et la Mirai à hydrogène.

