La Toyota Venza renaît pour 2021

Quatre ans après son abandon sur notre marché, la Toyota Venza effectue un grand retour pour 2021, profitant du net engouement des consommateurs pour les véhicules utilitaires. Elle a été dévoilée en primeur aujourd’hui lors d’une présentation virtuelle des nouveaux produits du constructeur japonais.

S’insérant entre le RAV4 et le Highlander, la nouvelle Venza est un multisegment intermédiaire à deux rangées qui viendra rivaliser avec les Ford Edge, Honda Passport, Chevrolet Blazer, Hyundai Santa Fe et Nissan Murano de ce monde.

Question de l’adapter à la réalité de 2020 et de se démarquer de toute cette concurrence, Toyota a abandonné le quatre cylindres de 2,7 litres et le V6 de 3,5 litres pour n’offrir qu’un seul groupe motopropulseur… hybride. En effet, la Venza combine un quatre cylindres de 2,5 litres avec trois moteurs électriques, ce qui donne une puissance totale de 219 chevaux et une consommation moyenne de seulement 5,9 L/100 km selon les données préliminaires. Il ne s’agit toutefois pas d’un système branchable, donc pas d’autonomie 100% électrique ici.

Autre avantage : le rouage intégral est inclus de série avec la Venza, pouvant transférer jusqu’à 80% de la force motrice aux roues arrière en cas de patinage. Des modes de conduite Eco, Normal et Sport sont offerts et il est possible de jouer avec le freinage régénérateur en utilisant les sélecteurs au volant. Toyota promet en outre un roulement doux et silencieux grâce à un réglage plus optimal du châssis et de la suspension de même qu’à une insonorisation accrue de l’habitacle.

Construite sur une version de la plateforme globale des nouveaux véhicules Toyota (TNGA-K), la Venza comprend de série la suite de dispositifs de sécurité et d’aides à la conduite Toyota Safety Sense 2.0 (système précollision avec détection des piétons et cyclistes, régulateur de vitesse adaptatif, alerte de sortie de voie avec assistance à la direction, aide au maintien dans la voie et phares de routes automatiques).

L’équipement impressionne aussi. Dépendamment de la version, la Venza propose par exemple un écran central tactile de 8 ou 12,3 pouces, une instrumention numérique de 4,2 ou 7 pouces derrière le volant, un affichage tête haute en couleurs de 10 pouces, une chaîne audio JBL à neuf haut-parleurs, des sièges avant chauffants et ventilés, un hayon à commande électrique ainsi qu’un toit panoramique Star Gaze. Ce dernier, une première chez Toyota, peut s’assombrir ou s’éclaircir en une seconde en appuyant sur un bouton.

Quant au design extérieur, il est résolument moderne et saura attirer bien des acheteurs, c’est certain. Le style des phares et des feux arrière est digne de mention. Ah, et n’oublions pas de mentionner que le coffre affiche un volume utilitaire de 1 027 litres grâce au positionnement de la batterie sous la banquette.

La nouvelle Toyota Venza 2021 arrivera chez les concessionnaires canadiens cet été. Ses prix restent à déterminer.

Une gamme de plus en plus étoffée

En plus de la Venza, Toyota a également profité de cette présentation virtuelle pour dévoiler la nouvelle Sienna 2021, qui sera désormais elle aussi animée par une motorisation hybride.

La Venza et la Sienna hybride 2021 font partie des 40 modèles électrifiés entièrement nouveaux ou redessinés que Toyota compte lancer à l’échelle de la planète d’ici 2025. Ils viendront rejoindre la Prius et sa version branchable, la Prius Prime, les RAV4 hybride et RAV4 Prime, le Highlander hybride, la Camry hybride, la Corolla hybride et la Mirai à hydrogène.

Rappelons que Toyota a franchi dernièrement la barre des 15 millions de véhicules hybrides vendus dans le monde depuis 1997, dont plus de 200 000 au Canada en 20 ans.

Tous sont maintenant couverts par une garantie sur la batterie de 10 ans/240 000 km – du jamais vu dans l’industrie automobile.