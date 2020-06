Toyota Sienna AWD... ou Tacoma 4x4?

J’aimerais me procurer soit une Toyota Sienna AWD ou un Toyota Tacoma 4x4 2020. Je recherche surtout la fiabilité à très long terme, avec du confort et une consommation de carburant raisonnable. Mes besoins? Un véhicule capable de trimbaler mes skis et mes vélos (sans porte-vélos ou supports), avec de l’espace en masse pour fiston.

Bonjour Marie-Christine,

Je comprends, à la lecture de votre demande, que vous considérez les produits Toyota comme les plus fiables, ce qui en règle générale est assez vrai. Cependant, permettez-moi de vous dire qu’il existe une multitude des véhicules qui pourraient être adaptés à vos besoins, sans que vous ayez à vous encombrer d’une fourgonnette pleine grandeur ou d’une camionnette qui sera aussi inconfortable qu’énergivore.

En demeurant chez Toyota, je pense par exemple au RAV4 dans lequel vous pourrez installer votre fils à l’arrière tout en y glissant un ou deux vélos, en rabattant une section des sièges arrière. Vous apprécierez son confort, sa maniabilité, son rouage intégral et sa faible consommation de carburant. Vous pourriez même opter pour une version hybride, que je recommande fortement, laquelle vous donnera droit à plus de puissance et à une traction intégrale encore plus évoluée, le tout pour une consommation réduite de 25 à 30%.

Si votre objectif est d’obtenir un véhicule réellement plus imposant, je vous suggère alors d’attendre la prochaine Toyota Sienna 2021, qui vous offrira un rendement énergétique du tonnerre et la possibilité d’un rouage intégral. En effet, plutôt que d’ abriter un moteur V6 comme c’est actuellement le cas, celle-ci proposera une motorisation hybride d’une puissance de 247 chevaux, pour une consommation annoncée à 7,0 L/100 km. Un produit qui semble très convaincant, mais que nous n’avons malheureusement pas encore pu tester puisqu’il vient à peine d’être dévoilé.

Chose certaine, oubliez le Tacoma. Un camion robuste et très fiable, mais qui me semble très mal adapté à vos réels besoins.

