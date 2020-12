Quelle camionnette choisir dans la catégorie des intermédiaires?

Je souhaite remplacer mon Mazda CX-5 2018 par un véhicule plus compétent pour remorquer deux motos sur de longues distances et effectuer des petits travaux autour de la maison. Je souhaite garder le véhicule 10 ans en effectuant méticuleusement l'entretien recommandé et en le traitant avec un antirouille annuellement.

Je souhaite quelque chose qui me tiendra loin des garages pour les réparations autres que l'entretien normal. Je pensais au Toyota Tacoma 2020, en version 4 portes SR5 avec une caisse de 6 pieds. Est-ce que ce serait le bon choix ?

Bonjour Holy,

Si vous cherchez une camionnette intermédiaire fiable, durable et capable de tenir 10 ans sans aucune difficulté, le Toyota Tacoma est effectivement tout indiqué pour vous. Et si en plus vous le traitez contre la corrosion et présentez un carnet d'entretien parfaitement rempli, vous pourrez le revendre beaucoup plus cher qu'un Ford Ranger ou un Chevrolet Colorado dans une dizaine d'années. En effet, le Tacoma possède l'une des meilleures valeurs de revente du marché, tous véhicules confondus.

Avec la version SR5 à cabine double et caisse de 6 pieds, vous pouvez remorquer jusqu'à 2 900 kg (6400 lb) ce qui est amplement suffisant pour deux motos. Le fait de disposer d'une caisse suffisamment longue vous permettra également de réaliser les travaux de votre maison plus facilement si vous avez besoin de transporter des objets longs.

Photo: William Clavey

En revanche, le comportement dynamique du Tacoma est à l'opposé de celui du Mazda CX-5. Votre VUS actuel propose un moteur plutôt économique et une tenue de route dynamique, presque sportive dans sa catégorie. Si vous appréciez beaucoup les sensations procurées par votre véhicule, vous pourriez être déçu par le camion de Toyota.

Le Tacoma propose une conduite plus typée camionnette. D'abord, sa position de conduite, avec les jambes très allongées, rappelle les camions d'antan, et peut déplaire à certains conducteurs. À l'arrière, vous disposerez de moins d'espace que dans votre CX-5, même avec la cabine double. S'il s'agit de votre véhicule familial, cela pourrait être pénalisant.

Sur la route, le V6 du Tacoma va se montrer beaucoup plus gourmand que le 4-cylindres de votre CX-5. On parle d'une différence de 3 L/100 km environ, mais qui sera plus importante si vous roulez beaucoup en ville. La bonne nouvelle, c'est que ce moteur est indestructible s'il est correctement entretenu.

Notre conseil serait d'aller essayer le véhicule pour vous faire une idée. Si les défauts mentionnés plus haut ne vous gênent pas plus que ça, foncez!

