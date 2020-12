Toyota Tacoma ou 4Runner?

J’hésite entre le Toyota Tacoma et le 4Runner 2021. Je recherche fiabilité, capacités hors route, valeur de revente et confort. Qu’est-ce que je devrais choisir?

Bonjour Steeve,

Procédons par élimination. D’abord, ces deux véhicules proposent d’excellentes capacités hors route ainsi qu’une valeur de revente exceptionnelle. Toyota l’a d’ailleurs réalisé depuis quelques années, ce qui explique la hausse marquée des prix de ces modèles. Côté fiabilité, là non plus, aucune crainte à y avoir. Le 4Runner comme le Tacoma peuvent se vanter d’être plus fiables et durables que leurs compétiteurs respectifs, notamment en raison d’une excellente qualité de fabrication et d’éléments mécaniques éprouvés.

Maintenant, bien que la notion de confort soit relative, ce n’est certainement pas dans ces modèles que vous le retrouverez. Peut-être un peu plus dans le 4Runner que le Tacoma, mais encore, rien de comparable avec la concurrence. Dans les deux cas, ces véhicules pèchent par un niveau sonore plus élevé que la moyenne, par une tenue de cap quelconque et par une grande sensibilité aux vents latéraux (surtout le 4Runner). Les suspensions, notamment dans le cas des versions TRD Pro, sont conçues pour être efficaces en conduite hors route, vous faisant par contre payer le prix au chapitre du confort. Sur la route, les deux modèles sautillent et demandent souvent correction. Je donnerais toutefois l’avantage au 4Runner pour ce qui est des sièges, plus confortables que ceux du Tacoma, dont l’assise est très courte.

Photo: Caleb Gingras

Sur le plan technique, l’avantage doit être attribué au Tacoma, qui profite d’une motorisation moins archaïque. Un V6 de 3,5 litres produisant 278 chevaux, jumelé à une boîte automatique à six rapports. Un avantage par rapport au vieux V6 de 4,0 litres du 4Runner, jumelé à une boîte automatique à cinq rapports, ce qui engendre une consommation plus élevée d’au moins 8 ou 10%.

Évidemment, tout dépend aussi de vos besoins réels, puisqu’un 4Runner est certainement plus pratique pour la famille alors que le Tacoma possède une benne et une capacité de remorquage supérieure. Cela dit, dans les deux cas, vous achetez un produit de grande qualité.

