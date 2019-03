Photo: Honda Canada Inc.

À la recherche du véhicule le plus fiable et le plus durable sur le marché? Une nouvelle étude de la firme de recherche automobile iSeeCars.com révèle ceux qui sont les plus susceptibles d’atteindre 320 000 kilomètres (200 000 milles).

Sans surprise, Honda (Accord, Odyssey) et Toyota (Avalon, Camry, Sienna) sont bien représentées chez les voitures et les fourgonnettes. Toutefois, le top 10 des véhicules qui se rendent à ce plateau d’après le pourcentage des unités vendues se compose entièrement de gros VUS et de camionnettes, les constructeurs américains et japonais y apparaissant le même nombre de fois.