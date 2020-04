Toyota Corolla XSE 2020 : la fiabilité avec un look sport

En 2016, Toyota célébrait le cinquantième anniversaire de la Toyota Corolla au Salon de l’auto de New York.

À cette époque, le géant japonais de l’automobile avait déjà vendu plus de 43 millions d’exemplaires de sa voiture compacte. En 2020, la Corolla poursuit sa route avec le modèle de douzième génération, lequel affiche un design plus affirmé marquant un clivage évident avec celui des générations antérieures qui se sont rarement démarquées côté design.

La première Corolla était-elle beige? À en juger par les cinquante nuances de cette couleur proposées par cette voiture au fil des ans, on pourrait facilement le croire…

C’est peut-être pour briser ce cycle de la plus banale conformité que la berline Corolla mise à l’essai récemment était peinte d’un Rouge Barcelone Métallisé plutôt frappant à l’œil. Elle était aussi animée par le moteur de 2 litres, plus puissant et plus moderne que le bloc de 1,8 litre des variantes de base, puisqu’il s’agissait d’une déclinaison XSE.

Photo: Toyota

Malgré l’ajout d’un déflecteur sur le coffre, d’échappements doubles et de jantes en alliage de 18 pouces visant à souligner sportivité et dynamisme, la XSE adopte un comportement routier plutôt placide et une tenue de route correcte, sans plus.

Ce n’est pas une voiture que l’on aime conduire, mais plutôt celle qui sait se faire oublier en faisant ce qu’on lui demande au quotidien sans broncher.

Boîte CVT au programme

Sur le plan technique, la motorisation est complétée par une boîte automatique à variation continue simulant dix rapports, lesquels peuvent être contrôlés par des paliers de commande au volant. Je peux vous préciser que ces paliers fonctionnent, cependant ils sont superflus parce qu’ils n’ajoutent strictement rien à l’agrément de conduite.

Mieux vaut laisser la boîte faire son travail par elle-même, permettant ainsi à la Corolla XSE rendre de très bonnes cotes de consommation en retour.

Habitacle confortable

Le confort et le silence de roulement sont à classer parmi les points forts la Corolla actuelle, élaborée sur la plate-forme modulaire TNGA (Toyota New Global Architecture) particulièrement rigide. Le design de l’habitacle est relativement conventionnel, mais aussi très fonctionnel grâce à une série de touches disposées de part et d’autre de l’écran central ainsi qu’à celles que l’on retrouve sur le volant.

L’espace accordé aux passagers arrière est un peu moins généreux dans le modèle actuel que dans la génération précédente, mais la deuxième rangée demeure tout de même confortable.

Dotation de série complète

Notre modèle d’essai comptait pour zéro dollar d’options, ce qui en dit long sur sa dotation de série que l’on peut qualifier de pléthorique.

Elle est composée, entre autres, du volant multifonction en cuir avec paliers de changement de rapports, du système d’infodivertissement avec écran central de 8,0 pouces, et de la suite complète de systèmes de sécurité avancés développés par le constructeur, sans parler des sièges chauffants à l’avant comme à l’arrière, ou du toit ouvrant à commande électrique.

Photo: Toyota

En contrepartie, le prix de détail d’une Corolla XSE est de 28 490 $. L’ajout des frais de livraison de 1 645 $, ainsi que les autres frais usuels, a porté la facture totale à 30 266 $, ce qui est très élevé. Si Toyota pousse aussi fort sur le crayon, c’est parce que la Corolla fait preuve d’une excellente fiabilité.

À ce sujet, mentionnons que cette voiture a mérité une note parfaite concernant la fiabilité à long terme dans l’édition 2020 du Guide de l’auto, Toyota étant abonné aux plus hauts échelons d’à peu près toutes les études sérieuses portant sur cet aspect précis.

Finalement, la Corolla conserve les qualités qui ont fait sa renommée tout en affichant un look plus expressif, lequel n’est pas vraiment en phase avec les performances ou la dynamique de la voiture.

Tout cela fait en sorte que le choix d’une Corolla sera largement motivé par des considérations pratiques comme la fiabilité et la valeur de revente. Si l’agrément de conduite revêt plus d’importance pour vous, la Mazda3 est une rivale directe à considérer sérieusement.