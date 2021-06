C’est officiel, la Toyota Corolla Cross arrive au Canada!

La Toyota Corolla Cross, d’abord lancée en Thailande l’été dernier, arrrivera sur notre continent d'ici l'automne comme modèle 2022.

Toyota comble ainsi un vide important dans sa gamme nord-américaine entre le petit multisegment urbain C-HR et le très populaire VUS compact RAV4.

Partageant sa plateforme TNGA-C avec la berline Corolla, ce sera un véritable VUS sous-compact capable de rivaliser avec les Subaru Crosstrek, Kia Seltos, Mazda CX-30 et Nissan Qashqai de ce monde – tous des véhicules dont les ventes sont remarquables en ce moment.

Sous le capot, on retrouve d’ailleurs le moteur optionnel de la Corolla, soit un quatre cylindres de 2,0 litres développant 169 chevaux. Il est jumelé également à une boîte à variation continue. De série, la Corolla Cross adopte un rouage à traction, mais une configuration à quatre roues motrices figure aussi au menu, bien sûr.

La capacité de remorquage s'élève à 1 500 livres, mais les cotes de consommation d’essence seront annoncées ultérieurement (Toyota les estime à 7,4-7,8 L/100 km en moyenne). À propos, contrairement à la Corolla, aucune version hybride n’est prévue, du moins pour l’instant. Mais gardez un oeil sur 2023 ou 2024.

Le design extérieur est essentiellement identique au modèle déjà aperçu et il trouve une façon de se différencier des autres produits Toyota. Il y a trois versions : L, LE et XLE. Notons que des roues de 17 et 18 pouces sont disponibles.

Photo: Toyota

À l’intérieur, il est possible d’avoir un affichage numérique de sept pouces derrière le volant et un écran tactile de huit pouces pour le système multimédia au centre. Apple CarPlay et Android Auto sont inclus de série, alors que certaines versions ajoutent la recharge sans fil pour téléphones intelligents compatibles et une chaîne audio JBL à neuf haut-parleurs.

Photo: Toyota

Sur le plan de la sécurité, toutes les Corolla Cross bénéficient de la suite Toyota Safety Sense 2.0, qui comprend un système précollision avec détection des piétons et des cyclistes, une alerte de sortie de voie avec assistance à la direction et détection des bords de la route, une aide au maintien dans la voie, des phares de route automatiques et un régulateur de vitesse dynamique à radar. Un système de surveillance des angles morts et une alerte de circulation transversale arrière s’ajoutent dans certains cas.

La production de la Toyota Corolla Cross 2022 débutera dans les prochains mois à une nouvelle usine partagée avec Mazda en Alabama. Les prix canadiens restent à confirmer, mais devraient débuter autour de 26 000 $.

