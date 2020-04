Même confinée, l’équipe du Mustang Mach-E accroît sa productivité

On n’arrête pas le progrès, comme on dit. À l’instar de tous les autres constructeurs automobiles, Ford est durement affecté par la crise de la COVID-19. Mais grâce à une bonne gestion, beaucoup de débrouillardise, de la créativité et un peu de chance, le développement continue… même en travaillant à la maison!

C’est le cas pour des centaines d’ingénieurs, de concepteurs et de spécialistes assignés au tout nouveau multisegment électrique Mustang Mach-E, qui se prépare à être livré d'ici la fin de 2020 tel que prévu. À propos, Ford mentionne qu’il fera une mise à jour de son calendrier de nouveaux produits lorsque ses installations reprendront du service de façon sécuritaire.

Le Guide de l’auto s’est entretenu cette semaine avec trois responsables de ce véhicule tant attendu : Robert Iorio, directeur de l’ingénierie; Aleyna Kapur, ingénieure en calibrage; et Husein Dakroub, superviseur du logiciel SYNC. Basés dans la région de Dearborn, au Michigan, où se trouve le quartier général de Ford, les trois sont en confinement depuis le 16 mars, mais ils profitent de chaque heure pour faire avancer les choses.

Photo: Ford

Il y a quand même une forte pression : le Mustang Mach-E est le nouveau modèle le plus important pour Ford depuis belle lurette – quoiqu’en disent les amateurs du futur Bronco.

Plusieurs membres de l’équipe ont pu revenir chez eux avec du matériel, des ordinateurs et de l’équipement de travail. Certains ont même accès à des prototypes qui avaient été complétés en février, avant que Ford ferme ses locaux et usines, ce qui leur permet de poursuivre leur travail sur les réglages et l’électronique, notamment.

Père de deux jeunes enfants, Husein Dakroub nous explique qu’il a transformé son bureau à domicile et qu’il peut compter sur un Ford Expedition converti en mulet avec l’interface intérieure du Mustang Mach-E. Il peut donc valider le fonctionnement des technologies de bord, entre autres le système d’infodivertissement SYNC 4, qui sera encore plus personnalisé et offrira aux clients une nouvelle façon d’interagir avec leur véhicule électrique.

Photo: Ford

Bien sûr, il y a de nombreux défis à relever en ce temps de confinement, au-delà de la conciliation travail-famille. Par exemple, quelques-uns des employés qui avaient des problèmes de vitesse de connexion à Internet ont pu recevoir de l’aide pour augmenter leur bande passante. Comme tout le monde n’a pas accès non plus au véhicule, il faut encore plus de communication (courriels, vidéoconférences, etc.) et de partage de données au sein de l’équipe (merci à l’infonuagique!).

Robert Iorio nous confie également que le fait de ne plus pouvoir se retrouver quatre ou cinq ingénieurs en même temps dans le Mustang Mach-E pour faire des essais routiers et évaluer le véhicule ensemble nuit beaucoup. Ils doivent donc s’échanger des notes, des photos et des vidéos, avoir un bon esprit d’équipe et faire confiance aux autres dans leurs analyses.

Photo: Ford

« On traverse une période bien étrange [en raison de la COVID-19], mais je dois dire que je n’ai jamais vu mon équipe aussi excitée de travailler sur un véhicule », avoue pour sa part Aleyna Kapur.

Et d’enchaîner son collègue Dakroub, qui a des coéquipiers basés à Ottawa et à Waterloo : « Ça nous a nécessité un ajustement au début, mais on avait déjà l’habitude de travailler à distance, de façon virtuelle. De notre côté, on a même vu la productivité augmenter au cours des dernières semaines. »

Qui l’aurait cru?

En vidéo: Antoine Joubert présente le Ford Mustang Mach-E 2021