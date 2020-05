La Ford Mustang Mach-E pourra retrouver 97 km d’autonomie en 10 minutes

Même confinée, l’équipe du Mustang Mach-E accroît sa productivité

On n’arrête pas le progrès, comme on dit. À l’instar de tous les autres constructeurs automobiles, Ford est durement affecté par la crise de la COVID-19. Mais grâce à une bonne gestion, beaucoup de débrouillardise, de la créativité et un peu de chance, le développement continue… même en travaillant à …