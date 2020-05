L’arrivée des nouveaux Ford F-150, Bronco et Mach-E retardée de 2 mois

Jusqu’à tout récemment, il y avait encore de l’espoir que la crise de la COVID-19 n’affecte pas le lancement et l’arrivée sur le marché des trois grandes nouveautés de Ford, mais ce n’est plus le cas maintenant.

On parle bien sûr des Ford F-150, Bronco et Mustang Mach-E 2021.

« Le fait de ne pas pouvoir travailler dans nos usines en raison des mesures de confinement va avoir un impact sur le calendrier de nos lancements. Nous nous attendons à ce que les délais soient équivalents à la durée de la période d’interruption », a déclaré vendredi dernier Hau Thai-Tang, directeur du développement des produits chez Ford, lors d’une conférence regroupant des analystes du milieu économique.

Il a toutefois assuré qu’il n’y aurait pas de retards autres que ceux occasionnés par la pandémie.

Photo: Ford

Les usines nord-américaines de Ford ont cessé leurs activités à la mi-mars et ont recommencé à fonctionner hier, bien qu’avec des effectifs réduits et tout un lot de nouvelles mesures de santé et de sécurité. Ça représente donc un délai de deux mois.

Le Ford Mustang Mach-E, dévoilé en novembre dernier, devait commencer à arriver chez les concessionnaires avant la fin de 2020. Idem pour le F-150 redessiné et le tout nouveau Bronco (incluant le petit Bronco Sport), dont les lancements prévus ce printemps ont été repoussés à une date encore inconnue.

La 14e génération du populaire camion a encore de bonnes chances de retrouver ses premiers clients cet automne, mais pour ce qui est des deux autres modèles, tout indique que l’attente va durer jusqu’au début de 2021.

De son côté, Ford a bien besoin des profits que vont générer ces trois véhicules pour se remettre d’une perte opérationnelle anticipée de 5 milliards $US au deuxième trimestre.

En vidéo:Antoine Joubert présente le Ford Mustang Mach-E 2021