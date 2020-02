Le Salon de l'auto de Genève annulé en raison du coronavirus

Le coronavirus, qui commence de plus en plus à se répandre en Europe, représente une telle menace pour le public que l'Office fédéral de la santé publique de Suisse a décidé d’annuler l’édition 2020 du Salon de l'auto de Genève, qui devait s’amorcer officiellement le 5 mars.

C’est une bombe dans l’industrie, car il s’agit du plus important salon automobile d’Europe. Bon an, mal an, plus de 600 000 visiteurs assistent à l’événement.

Pas plus tard que mercredi soir, les organisateurs avaient envoyé un communiqué de presse stipulant que « dans l'état actuel des choses, rien n'empêche l'ouverture du [Salon de l'auto de Genève] comme prévu. L'événement aura donc bien lieu. »

Des appareils de désinfection avaient été installés dans tous les pavillons et des efforts avaient été mis en place pour rappeler à tous les exposants les règles d'hygiène nécessaires.

Ce qu’on comprend, c’est que la Suisse interdit maintenant tous les rassemblements de 1 000 personnes et plus, et ce, au moins jusqu'au 15 mars, afin de minimiser les risques reliés au coronavirus.

D’un autre côté, l’édition 2020 du Salon de l'auto de Genève s’annonçait déjà de plus petite envergure avec l’absence de plusieurs marques, dont Peugeot, Citroën, Opel, Ford, Jaguar Land Rover, Lamborghini, MINI, Mitsubishi, Nissan, Subaru et Volvo.

Rappelons aussi que, comme c’est la coutume, de nombreux nouveaux modèles ont déjà été dévoilés en avant-première. Nous vous avons déjà parlé de la Volkswagen Golf GTI, de la Hyundai i30 (Elantra GT) ainsi que des concepts Polestar Precept et DS Aero Sport Lounge.

Espérons que la crise du coronavirus pourra se régler rapidement et que d’autres événements ne seront pas annulés. Le prochain grand salon automobile prévu au calendrier est celui de New York (10-19 avril).