Calgary, Vancouver et Edmonton s’ajoutent aux salons affectés

Après l’annulation du Salon de l’auto de Genève au début du mois de mars et le report de celui de New York d’avril à août, la COVID-19 a forcé la fermeture du Salon de l’auto et du camion de Calgary ce week-end.

Sans surprise également, les organisateurs responsables des salons de Vancouver (fin mars) et d’Edmonton (mi-avril) ont annoncé que leurs événements n’auraient pas lieu aux dates prévues. Le plan est de les reporter plus tard dans l’année, mais on ignore encore quand exactement.

Dans le cas du Salon de l’auto de Vancouver, il devait s’agir de la 100e édition. Les préparatifs avaient débuté il y a quelques années déjà et une célébration grandiose était prévue, notamment avec plusieurs voitures et collections privées jamais exposées auparavant.

Photo: Vancouver Auto Show

C’est aussi lors de cet événement que devaient être couronnés la voiture verte et le véhicule utilitaire vert de l’année au Canada par l’AJAC. On peut maintenant s’attendre à une annonce virtuelle seulement.

À propos, est-ce que les constructeurs automobiles se tourneront vers le web dans les prochaines semaines pour dévoiler leurs nouveautés? Cela reste à voir. Pour l’instant, Cadillac (Lyriq) et Ford (Bronco 2021) ont dit qu’ils les remettaient à une date ultérieure.

Quelle sera la suite? On savait déjà que le Salon de l’auto de Pékin (mi-avril) était lui aussi reporté. Il est encore trop tôt pour décider du sort du Salon de Detroit, qui doit se tenir cette année du 7 au 20 juin.