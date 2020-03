Les futurs véhicules électriques de GM se précisent enfin

En plus de dévoiler une nouvelle batterie ultra puissante offrant jusqu’à 645 kilomètres d’autonomie, General Motors a profité de sa présentation au « Design Dome » de son centre technique de Warren, au Michigan, pour annoncer en détail les futurs véhicules électriques qui arriveront sur le marché.

Malheureusement, les caméras étaient interdites et, au-delà de la batterie et de la plateforme qui la supporte, le constructeur n’a publié que deux images qui nous laissent sur notre appétit.

Chevrolet

Une nouvelle Chevrolet Bolt EV sera lancée cet automne comme modèle 2021, avec un intérieur modernisé… et des sièges plus confortables, espérons-le! Elle sera suivie du multisegment Bolt EUV 2022 l’été prochain. À peine plus volumineux, celui-ci deviendra le premier modèle en dehors de la bannière Cadillac à offrir la technologie de conduite semi-autonome Super Cruise, qui se retrouvera dans 22 véhicules d’ici 2023.

Un VUS intermédiaire électrique, sans nom pour l’instant, verra aussi le jour. Il adoptera une silhouette fluide, une instrumentation numérique et un gros écran tactile de 18 pouces. Enfin, GM a laissé entendre qu’une camionnette électrique pleine grandeur signée Chevrolet est en développement, mais on ignore si elle portera le nom Silverado.

Cadillac

Si le véhicule électrique 100% autonome Cruise Origin est le premier à avoir été révélé avec l’architecture électrique de troisième génération et la batterie Ultium de GM, le second sera le VUS Cadillac Lyriq le 2 avril prochain, soit une semaine avant le Salon de l’auto de New York. D'une taille similaire à un XT5, il propose des roues de 22 pouces et un gigantesque écran de 34 pouces.

Photo: General Motors

Sans donner de date, la compagnie promet également une berline phare offrant une expérience de luxe ultime, la Cadillac Celestiq. Fabriquée à la main, hautement personnalisable et disponible en nombre limité, elle aura un très long empattement et des roues mesurant jusqu’à 23 pouces. C’est son design qui a inspiré celui des autres. À l’intérieur, attendez-vous à un affichage numérique incurvé qui couvre toute la largeur de la planche de bord.

Par ailleurs, la présentation de GM incluait un grand VUS Cadillac de la taille de l’Escalade, avec des roues de 24 pouces et un écran tout aussi colossal. Voilà qui confirme donc les rumeurs d’un Escalade électrique, à moins qu’un nom différent soit utilisé. À suivre…

GMC Hummer

Le dévoilement de la gamme GMC Hummer EV se fera le 20 mai et, rappelons-le, la production doit débuter à l’automne 2021 à l’usine de Detroit-Hamtramck, la première de GM entièrement dédiée aux véhicules électriques. On dit « la gamme » parce qu’il y aura non pas un, mais bien deux modèles : un VUS ainsi que la camionnette déjà annoncée. Cette dernière comprendra des panneaux de toit amovibles et une version du hayon Multi-Pro de GMC, en plus d’offrir une puissance de 1 000 chevaux.

La batterie aura une capacité allant jusqu’à 200 kWh, pour une autonomie maximale de 645 kilomètres qui se compare à celle des modèles Rivian, mais inférieure au plus puissant des Tesla Cybertruck (800 kilomètres). Elle pourra se recharger via des bornes allant jusqu’à 350 kilowatts.

Photo: General Motors

Buick

Buick aura son propre VUS intermédiaire électrique, semblable à celui de Chevrolet et au Cadillac Lyriq. À peine plus gros que l’Envision, il renfermerait apparemment un panneau numérique de 30 pouces pour l’instrumentation et le multimédia.

Un petit multisegment, qui ressemble à une compacte à hayon surélevée et qui fait penser au Buick Velite dévoilé pour la Chine, sera aussi au menu. En fait, voyez-le comme une Bolt EUV endimanchée.

Pardonnez le jeu de mots facile, mais on vous invite bien sûr à rester branché au Guide de l’auto pour obtenir de plus amples détails et des images officielles dans les semaines à venir.