COVID-19 : le Mondial de l’auto de Paris écope à son tour

COVID-19 : le Salon de l'auto de Détroit 2020 remis en 2021

Plus récente victime automobile de la COVID-19 : le Salon de l’auto de Détroit. L’un des plus vieux et plus importants salons de l’automobile au monde vient d’être tout simplement annulé pour 2020. Historiquement tenu en janvier chaque année, le Salon de Détroit devait être présenté pour la première fois …