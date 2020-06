Le Salon de l'auto de Genève 2021 est déjà annulé

Le Salon de l’auto de Genève a été l’une des premières victimes collatérales de la pandémie de COVID-19 dans l’industrie automobile. Le traditionnel événement du début mars n’a pas eu d’édition 2020 et on vient maintenant d’apprendre qu’il n’aura pas lieu en 2021 non plus.

Les organisateurs ont non seulement mis une croix dessus, mais ils ont annoncé vouloir vendre les droits du Salon aux responsables du site, le fameux Palexpo.

Mais pourquoi une annulation aussi hâtive? N’était-il pas mieux d’attendre et suivre l’évolution de la crise du coronavirus? C’est parce qu’un sondage auprès des constructeurs automobiles et autres exposants a révélé que la majorité d’entre eux n’ont pas l’intention de se pointer en 2021 et préfèrent attendre à 2022.

Les organisateurs avaient obtenu de la ville de Genève un prêt d’un peu plus de 20 millions $ afin d’éponger la perte nette encourue cette année, mais ils l’ont refusé car l’une des conditions du prêt était la tenue d’un salon en 2021 (irréaliste) et un premier remboursement d’ici juin prochain (impossible étant donné l’absence de fonds).

Photo: William Clavey

Bien qu’il s’agisse du plus grand évènement public en Suisse et qu’il ait des retombées économiques locales de plus de 200 millions $, l’avenir à long terme du Salon de l’auto de Genève n’est pas assuré non plus, surtout s’il n’y a pas d’entente pour transférer les droits au Palexpo.

Or, même avant la pandémie, la formule des salons automobiles était remise en question vu les désistements de plus en plus fréquents de certaines marques. L’industrie traverse un point tournant et il est certain que les choses ne reviendront pas comme avant.

Le prochain salon qui est toujours prévu au calendrier est celui de Los Angeles en novembre. Celui-ci n'a toujours pas été annulé.

