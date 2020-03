COVID-19 : le point sur les événements automobiles affectés

La pandémie de COVID-19 semble paralyser la planète toute entière en ce moment et le monde de l’automobile n’y échappe pas. Afin de contrôler la propagation du virus, de nombreuses autorités ont imposé des limites aux rassemblements publics, ce qui force le report ou l’annulation d’une foule d’événements. D’autres le sont de manière volontaire et préventive.

Voici un état de la situation en date du 13 mars 2020 :

Salons et dévoilements

Tel qu’annoncé précédemment, le Salon de l’auto de Genève a été annulé par le gouvernement suisse et celui de New York a été repoussé d’avril à août. Cadillac, qui comptait dévoiler son tout nouveau VUS électrique Lyriq le 2 avril, a décidé de le reporter à une date indéterminée. Ford vient tout juste de faire de même pour son fameux Bronco 2021 (et le petit Bronco Sport), qui devait être lancé plus tard ce mois-ci lors d’un événement spécial.

Divertissement

Vous attendiez avec impatience la sortie de Rapides et dangereux 9? Elle n’aura pas lieu en mai 2020, mais plutôt en avril… 2021! Ceux qui préfèrent regarder les épisodes de The Grand Tour sur Amazon Prime doivent savoir que le reste de la saison 4 est repoussé. Par ailleurs, si vous pensiez visiter la région de Palm Beach, en Floride, et assister à l’encan de Barrett-Jackson le mois prochain, on vous informe que l’événement a été remis en octobre.

Course automobile

D’abord, en Formule 1, le Grand Prix d’Australie qui devait avoir lieu ce week-end a été annulé. Celui de Bahreïn (22 mars) était censé se dérouler sans spectateurs, ce qui aurait été une première, mais il vient finalement d’être remis à une date ultérieure qui reste à préciser. Idem pour le Grand Prix du Vietnam ainsi que celui de Chine.

En NASCAR, les épreuves à Atlanta (15 mars) et à Miami (22 mars) se dérouleront devant des gradins vides. Les dirigeants de la série fourniront plus de détails et annonceront d’autres mesures dans les jours à venir. Pas de spectateurs non plus ce week-end pour le Grand Prix de Saint Petersburg en IndyCar, tandis que la course de Long Beach (19 avril) n’aura pas lieu.

Pour ce qui est des autres séries majeures, notons que l’épreuve des 12 Heures de Sebring en IMSA est reportée du 11 au 14 novembre et que les 1000 milles de Sebring du Championnat du monde d’endurance (WEC) ont été annulés. Du côté de la Formule E, le ePrix de Sanya, en Chine, n’aura pas lieu, alors que ceux de Rome et de Jakarta seront remis à une autre date.

Usines et production

Enfin, mentionnons que la production automobile en Amérique du Nord continue de fonctionner normalement, excepté à l'usine FCA de Windsor où un ouvrier s'est placé lui-même en quarantaine par précaution jeudi, incitant tous les autres travailleurs syndiqués à quitter leur poste pour une durée indéterminée.

Les trois géants de Detroit réussissent jusqu’ici à s’approvisionner différemment pour certaines pièces et devraient tenir bon jusqu’à la fin de mars environ. Au-delà de ça, cependant, il risque d’y avoir des complications et des interruptions, allant jusque chez les concessionnaires, comme on le voit dans certains secteurs de l’Asie et de l’Europe.