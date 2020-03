COVID-19 : le Salon de l'auto de Détroit 2020 remis en 2021

Plus récente victime automobile de la COVID-19 : le Salon de l’auto de Détroit. L’un des plus vieux et plus importants salons de l’automobile au monde vient d’être tout simplement annulé pour 2020.

Historiquement tenu en janvier chaque année, le Salon de Détroit devait être présenté pour la première fois en juin, afin de relancer l’événement qui était de plus en plus boudé par les manufacturiers.

Malheureusement, le TCF Center, l’endroit où se tient le salon depuis plusieurs années, vient d’être réquisitionné pour servir vraisemblablement d’hôpital de fortune afin de traiter des malades, alors que Détroit connaît une croissance importante du nombre de cas.

Les organisateurs de l’événement se disent déçus, mais affirment que le plus important est maintenant la santé et la sécurité de la population américaine.

Rappelons que Détroit n’est pas le premier salon de l’auto à avoir été bouleversé en raison de la pandémie mondiale de COVID-19. Plus tôt en mars, le Salon de l’auto de Genève a été annulé, et le Salon de l’auto de New York, qui devait avoir lieu en avril, a été reporté à la fin du mois d’août.