La Hyundai Elantra GT 2021 se dévoile pleinement avant Genève

Il y a quelques jours, c’était une simple image partielle. Maintenant, on a droit au portrait complet : Hyundai vient de dévoiler sa toute nouvelle i30 (notre Elantra GT) avant sa grande première au Salon de l’auto de Genève 2020 la semaine prochaine.

Sur le plan du design, on remarque que la compacte coréenne à hayon adopte une posture un peu plus large, la calandre spectaculaire de la nouvelle Sonata et des phares avec signature à DEL triangulaire qui rappellent ceux de la berline Elantra. Les coins du pare-chocs avant ont été remodelés suivant la refonte du logement pour les antibrouillards.

À l’arrière, les changements sont un peu moins évidents. Notons tout de même le pare-chocs et les feux redessinés. En outre, de nouvelles couleurs et jantes seront disponibles.

Photo: Hyundai

Encore une fois, Hyundai propose une version N Line au look plus agressif (la voiture en rouge sur les images). Les prises d’air sont plus grandes qu’avant, les roues sont plus stylisées et le nouveau pare-chocs arrière intègre un diffuseur proéminent ainsi qu’une double sortie d’échappement sur le côté droit. Les réglages de la suspension et de la direction ont été optimisés du même coup.

L’habitacle de la nouvelle Elantra GT reçoit aussi de nouvelles couleurs, des bouches d’air plus modernes, un nouvel affichage numérique de sept pouces derrière le conducteur et un nouvel écran tactile de 10,25 pouces avec navigation en option. Hyundai parle également d’une connectivité sans fil avec Android Auto et Apple Car Play. D’autre part, les services BlueLink pour le contrôle et la surveillance à distance seront enfin disponibles.

Photo: Hyundai

L’arsenal de sécurité Hyundai SmartSense a été amélioré. Notamment, le système de détection d’obstacles dans l’angle mort ne fait plus qu’avertir le conducteur; il peut aussi actionner le frein moteur afin d’éviter une collision. Le système de freinage d’urgence automatique détecte maintenant les cyclistes sur la route.

Finalement, pour ce qui est des moteurs, Hyundai mentionne quelques ajouts pour le marché européen, dont un système hybride léger de 48 volts. Il faudra attendre pour les détails concernant le marché canadien. Actuellement, un moteur atmosphérique de 2,0 litres développant 161 chevaux (Elantra GT) et un moteur turbocompressé de 1,6 litre produisant 201 chevaux (Elantra GT N Line) sont offerts.