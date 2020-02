DS Aero Sport Lounge : les Français ne rigolent pas!

Vous avez un faible pour les bolides français? Alors vous allez adorer le tout dernier concept de DS, une des marques du groupe PSA nouvellement fusionné avec FCA.

Appelé Aero Sport Lounge, on nous le présente avant sa grande première au Salon de l’auto de Genève 2020.

Comme c’est la nouvelle mode, principalement chez les compagnies de luxe, les designers de DS ont créé un utilitaire aux allures de coupé assis sur des roues surdimensionnées : 23 pouces pour être exact. La position de conduite est surélevée et, si la silhouette de la partie arrière complique la visibilité, l’immense toit vitré fait probablement entrer beaucoup de lumière dabs l'habitacle.

Sans surprise, une motorisation électrique alimente le DS Aero Sport Lounge, mais pas n’importe laquelle. La puissance totale s’élève à 671 chevaux, de quoi accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 2,8 secondes. Non, les Français ne rigolent pas! Au fait, saviez-vous que l’écurie DS Techeetah est championne en titre de Formule E?

Photo: PSA

L’énergie provient d’une énorme batterie de 110 kWh enfouie dans le plancher et l’autonomie qui en résulte serait supérieure à 650 kilomètres, selon le fabricant.

Au-delà de tout ça, deux éléments technologiques retiennent l’attention. Le premier, c'est ce grand panneau numérique à la place de la calandre, qui sert à communiquer avec les piétons et les autres usagers de la route. Le second, c'est l’affichage tête haute qui remplace l’instrumentation pendant que les menus du système d’infodivertissement sont projetés sur la planche de bord. Les seuls écrans conventionnels sont… dans les portières. De plus, tout est contrôlé par reconnaissance vocale et gestuelle.

Ne manquez pas de consulter notre galerie de photos pour bien apprécier le DS Aero Sport Lounge sous tous ses angles. On vous laisse avec une vidéo qui permet de le découvrir plus en profondeur, notamment son habitacle écolo et minimaliste faisant appel à du satin de coton et à de la paille de seigle marquetée.