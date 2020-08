Delage D12 : un supercar français développé avec l’aide de Jacques Villeneuve

Un peu moins de 70 ans après avoir cessé de fabriquer des voitures, le constructeur français Delage renaît avec une nouvelle bombe appelée D12.

Et fait intéressant pour nous : le Québécois et ancien champion du monde de Formule 1 Jacques Villeneuve agit comme pilote de développement au sein d’une équipe qui compte 16 titres mondiaux de la FIA au total.

Inspirée de la F1 et des avions de chasse, la Delage D12 est un supercar avec le siège du conducteur placé au centre (à l’instar de la McLaren F1 et la nouvelle T.50 de Gordon Murray) et un autre siège situé derrière.

Photo: Delage Automobiles

Comme son nom l’indique, elle renferme un moteur à 12 cylindres. Positionné à l’arrière de l’habitacle, celui-ci possède une cylindrée de 7,6 litres et se jumelle à un moteur électrique pour générer une puissance combinée de 990 chevaux, le tout contrôlé par une boîte automatique à huit rapports.

On ne connaît pas les temps d’accélération, mais considérant que la voiture pèse à peine 1 400 kilos (3 086 livres), ça promet! Une version Club suivra avec 1 010 chevaux et un poids de seulement 1 310 kilos (2 888 livres).

Parmi les autres faits saillants de la Delage D12, mentionnons la portière et le pare-brise qui ne font qu’un, l’aérodynamisme ultra sophistiqué qui comprend un becquet avant et un aileron arrière de taille impressionnante ainsi que la suspension à bras multiples reliée à des roues en fibre de carbone.

Photo: Delage Automobiles

« Nous sommes excités de faire revivre Delage parmi les grandes marques de supervoitures au monde. C’était le rêve du premier fondateur de la compagnie, Louis Delage, de créer la D12. Je suis honoré et fier de transformer son rêve en réalité, affirme le nouveau chef de la direction de Delage Automobiles, Laurent Tapie. La D12 sera une digne héritière moderne des merveilles d’ingénierie qui ont fait la renommée de Delage. Notre but est que la D12 offre ce qui se rapproche le plus d’une Formule 1 en termes de sensations dans un bolide de route. »

La production, qui doit s’amorcer en 2021, sera limitée à 30 exemplaires coûtant environ 3 millions $ chacun.

