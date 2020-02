Le Kia Sorento 2021 nous épate avant sa sortie à Genève

Si les retouches et les améliorations de 2019 ont été appréciées, le temps est venu pour le Kia Sorento d’accoucher d’une nouvelle et quatrième génération, ne serait-ce que pour suivre l’évolution de son cousin, le Hyundai Santa Fe.

C’est exactement ce à quoi nous aurons droit le 3 mars lors du prochain Salon de l’auto de Genève. Et aujourd’hui, Kia fait plaisir à ceux qui sont incapables d’attendre en dévoilant les premières images officielles du Sorento 2021 de production.

Le nouveau modèle conserve sensiblement la même silhouette robuste que l’ancien, mais il paraît en même temps plus élégant et branché. Concrètement, les surfaces sont moins arrondies et davantage anguleuses. On remarque aussi la posture plus athlétique conférée par l’empattement allongé, les porte-à-faux raccourcis et le pare-brise reculé.

Photo: Kia

Le changement le plus frappant est bien sûr la nouvelle calandre plus imposante incorporant un grillage redessiné et se fusionnant avec les magnifiques phares à DEL triples. Cette fois, les designers ont voulu reproduire non seulement le museau d’un tigre, mais aussi le regard perçant.

À l’arrière, le Sorento 2021 arbore un hayon très sculpté avec un aileron au sommet et son nom écrit en grosses lettres à la base. Le pare-chocs est complètement remodelé lui aussi, tandis que les nouveaux feux verticaux à triple bande ont un petit air de Mustang.

Les photos de l’habitacle nous montrent un beau mélange de couleurs, de textures et de matériaux. Le levier de vitesses est remplacé par un sélecteur rotatif alors que la présentation du bloc central avec le nouvel écran tactile, les commandes de chauffage/climatisation et les bouches d’aération se veut franchement plus moderne et attrayante.

Photo: Kia

Dans l’ensemble, le look est très réussi et distinctif. On félicite Kia de ne pas avoir cherché à créer un mini Telluride, ce qui aurait été facile et tentant de faire compte tenu du succès de ce dernier (c’est le VUS nord-américain de l’année 2020).

Pour ce qui est des détails techniques, ils seront connus lors du Salon de l’auto de Genève. Le chef des opérations de Kia en Europe, Emilio Herrera, a confirmé en début d’année que des versions hybride et hybride rechargeable seront offertes, mais les aurons-nous en Amérique du Nord? À l’heure actuelle, le Sorento se contente d’un moteur à quatre cylindres de 2,4 litres et d’un V6 de 3,3 litres qui développent respectivement 185 et 290 chevaux.