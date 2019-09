Confirmé : la BMW i3 ne sera pas renouvelée

La BMW i3 électrique ne figure plus dans les plans du constructeur allemand et elle prendra sa retraite à la fin de la génération actuelle – la première et la seule. Il n’y aura pas d’autres mises à jour non plus.

La nouvelle a été confirmée au Financial Times par Pieter Nota, directeur des ventes et du marketing de BMW.

À la fin juillet, on vous apprenait que plusieurs modèles BMW étaient au bord de l’élimination, dont la i3, afin d’appuyer les efforts de rationalisation et de réduction des dépenses de BMW.

Lancée en 2013 pour l’année-modèle 2014, la petite mais extravagante i3 est devenue le premier véhicule entièrement électrique de BMW. En Amérique du Nord, les ventes ont atteint un sommet en 2015, mais elles diminuent depuis ce temps. C’est tout le contraire en Europe où sa popularité grandit année après année.

Photo: BMW

BMW a augmenté la capacité de la batterie de 22,6 à 33,6 kWh pour 2017 et à 42,2 kWh pour 2019, accroissant du même coup l’autonomie à 246 kilomètres. Un petit moteur à essence en guise de génératrice est toujours disponible en option pour les conducteurs qui souhaitent parcourir de plus grandes distances entre les recharges.

La compagnie a par ailleurs ajouté une version un peu plus sportive et plus puissante, la i3s, au cours des dernières années. Le choix de couleurs extérieures et intérieures a également été revu.

Photo: BMW

Avec l’abandon de la i3 (qui survivra d’une certaine façon puisqu’elle partage sa technologie avec la MINI Cooper SE, attendue sur le marché en 2020), BMW travaillera maintenant à « rendre l’électrification plus accessible au grand public », dit Pieter Nota. Ça signifie davantage de versions hybrides de modèles populaires et une nouvelle génération de véhicules électriques (13 à l’échelle mondiale d’ici 2023) qui répondent mieux aux besoins actuels et futurs.

On a particulièrement hâte de voir et d’essayer le iX3 (un X3 100% électrique), le coupé à quatre portes i4 et le multisegment haut de gamme basé sur le concept Vision iNext.