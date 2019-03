Les BMW X3 et Série 3 dévoilés en version hybride rechargeable

BMW X3 M et X4 M 2020 : 503 chevaux!

On les attendait depuis quelques années maintenant, et ils ont enfin été dévoilés. Les BMW X3 M et X4 M 2020 s’ajouteront à la gamme grandissante des VUS du constructeur dès cet été, et concurrenceront les Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ et Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio . Sous leur capot, …