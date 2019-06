Jaguar Land Rover et BMW s’unissent en matière d’électrification

Jaguar Land Rover et BMW ont annoncé aujourd’hui un partenariat en vue de développer des groupes motopropulseurs électriques de nouvelle génération afin d’appuyer leurs efforts d’électrification.

Les deux constructeurs estiment que leur vision et leurs exigences dans ce domaine se rejoignent beaucoup et que leur collaboration à venir sera mutuellement bénéfique. Ils travailleront ensemble à la recherche, au développement et à la planification de produits, en plus de réaliser des économies d’échelle dans la chaîne d’approvisionnement.

Les systèmes qu’ils concevront seront ensuite adaptés pour répondre aux critères spécifiques de leurs véhicules respectifs et fabriqués dans les installations de chacun.

« Le rythme du changement et l’intérêt des consommateurs pour les véhicules électrifiés s’accentuent vraiment et c’est essentiel que nous collaborions au sein de l’industrie pour faire avancer les technologies qui propulseront les véhicules excitants de demain, affirme Nick Rogers, directeur de l’ingénierie chez Jaguar Land Rover. Nous avons prouvé que nous sommes capables de faire des voitures électriques de classe mondiale, mais nous devons transposer notre expertise à plus grande échelle afin d’appuyer la prochaine génération de produits Jaguar et Land Rover. »

Justement, JLR et BMW s’y connaissent déjà très bien en matière d’électrification. Le premier a lancé le I-PACE, élu Voiture mondiale de l’année 2019, en plus d’annoncer des versions hybrides rechargeables de certains VUS Land Rover, tandis que le second mise sur une vaste gamme allant des i3 et i8 aux différents modèles hybrides iPerformance.

Plus tôt cette année, le fabricant allemand s’est joint à son rival domestique Daimler pour commencer à développer ensemble des technologies de conduite autonome de nouvelle génération.