C'est la fin pour la BMW i3 au Canada

En septembre 2019, BMW a annoncé que sa voiture électrique i3 ne serait pas renouvelée au terme de sa seule et unique génération, lancée comme modèle 2014. Maintenant, on vient d’apprendre que la production pour le marché nord-américain va cesser en juillet.

À peine plus d’une centaine d’exemplaires peuvent encore être commandés et fabriqués. Les concessionnaires se contenteront ensuite d’écouler l’inventaire restant.

C’est le site BMW Blog qui a d’abord rapporté la nouvelle. Le Guide de l’auto a par la suite pu obtenir une confirmation de BMW Canada. « Le Canada ne recevra pas une version 2022 de la i3, nous a dit Jean-François Taylor, responsable des communications sur les produits et les technologies. Notre stratégie évolue vers les i4 et iX, qui seront tous les deux disponibles en début de 2022. »

Photo: BMW AG

La BMW i3, une sous-compacte à hayon vendue à partir de 44 950 $, offre une autonomie de 246 kilomètres. Elle et le coupé sport hybride i8 n’ont trouvé que 169 preneurs au Canada l’an dernier et à peine 23 lors du premier trimestre de 2021, malgré le fait que la i3 soit éligible à un rabais total de 13 000 $ des gouvernements fédéral et provincial.

Pour ceux qui désirent une petite citadine électrique, il y a toujours la MINI Cooper SE. Autrement, les clients de BMW vont maintenant se tourner vers la berline i4 de style Gran Coupé, disponible en versions eDrive40 et M50. La première est dotée d’un seul moteur développant l’équivalent de 335 chevaux et entraînant les roues arrière, avec une autonomie de 475 kilomètres selon BMW. La seconde comprend deux moteurs et un rouage intégral, la puissance atteignant 536 chevaux en mode sport, alors que son autonomie se chiffre à 385 kilomètres. Les prix canadiens ne sont pas encore connus.

Photo: BMW

Pour sa part, le multisegment iX peut déjà être commandé et débute à 89 990 $. Animé par deux moteurs électriques fournissant une puissance combinée de 516 chevaux, il utilise ses quatre roues motrices pour accélérer de 0 à 100 km/h en 4,6 secondes. Son autonomie est estimée à 475 kilomètres.

En vidéo : Essai souvenir de la BMW i3 2015