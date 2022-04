Québec : 10 000 $ de rabais pour des véhicules commerciaux électriques

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan pour une économie verte 2030, le gouvernement du Québec s’attaque à l’électrification du transport routier de marchandises avec ce qu’il appelle son programme Écocamionnage.

Ainsi, les entreprises qui achètent ou louent pour au moins quatre ans une camionnette ou un fourgon électrique à usage commercial recevront une subvention de 10 000 $. On parle de véhicules légers de classes 1 et 2 pesant moins de 4 500 kg et leur prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) doit être supérieur à 60 000 $. Autrement, c’est le programme Roulez vert qui s’applique.

Ça inclut donc des modèles comme le Ford F-150 Lightning Pro et E-Transit ainsi que les futurs Chevrolet Silverado EV WT et Ram ProMaster électrique. Aucun VUS n’est admissible.

Dans le cas de véhicules hybrides rechargeables, la subvention est aussi de 10 000 $ lorsque la capacité de la batterie à haute tension est de 15 kWh et plus. Elle tombe à 5 000 $ avec une batterie entre 7 et 14,9 kWh.

Camions lourds

Le programme Écocamionnage prévoit de plus une aide de 60 000 $ à 125 000 $ pour les camions lourds électriques de classes 3 à 6 dont le poids se trouve entre 4 500 kg et 11 793 kg, ou encore 30 000 $ à 40 000 $ pour les hybrides rechargeables, la capacité de la batterie étant ici fixée à 100 kWh.

La subvention sera de 90 000 $ à 175 000 $ pour les camions lourds électriques de classes 7 et 8 dont le poids excède 11 793 kg, puis de 35 000 $ ou 45 000 $ pour les hybrides rechargeables.

Photo: General Motors

Véhicules commerciaux à hydrogène

Un montant de 8 000 $ pour un véhicule léger et représentant 50% des dépenses admissibles pouvant atteindre un montant maximal de 175 000 $ pour un véhicule lourd est accordée pour l’acquisition d’un camion ou fourgon avec pile à combustible. Plusieurs estiment que l’hydrogène représente une avenue intéressante à exploiter pour ce secteur des transports.

L’aide financière est basée sur le surcoût que représente l’achat de ce type de véhicule par rapport au coût d’un véhicule conventionnel fonctionnant au diesel ou à essence.

Autres subventions possibles

Ce n’est pas tout puisque le programme Écocamionnage inclut également de l’aide financière allant jusqu’à 25 000 $ pour la conversion de camionnettes ou fourgons légers en véhicules 100% électriques et jusqu’à 15 000 $ pour la conversion en véhicules hybrides rechargeables. Dans le cas des camions lourds de classes 3 à 6, ces montants sont respectivement de 75 000 $ et 37 500 $.

Il y a enfin des subventions pour l’acquisition et l’installation d’une technologie antiralenti permettant de chauffer le moteur ou de fournir l’alimentation électrique à l’intérieur de la cabine, d’une technologie électrique liée au fonctionnement de l’équipement du véhicule ou d’une technologie améliorant l’aérodynamisme.

Le programme Écocamionnage prendra fin le 31 mars 2024 ou lorsque le budget sera écoulé.

En vidéo : changements au programme Roulez vert - voici ce qu'il faut retenir