Un premier camion incendie électrique en démonstration au Québec

Le camion incendie électrique RTX de la multinationale autrichienne Rosenbauer, adapté pour le marché nord-américain et premier du genre à être certifié selon les normes de la National Fire Protection Association (NFPA), pourrait aboutir dans certaines casernes de la province d’ici le milieu de la décennie.

La société Aréo-Feu, qui en sera le distributeur au Québec, a organisé cette semaine des démonstrations auprès de différents services incendie municipaux à son siège social de Longueuil.

« Nous sommes fiers de présenter le premier véhicule incendie électrique certifié NFPA, a déclaré la présidente d’Aréo-Feu, Hélène Picard. Avec le RTX, nous franchissons une étape importante dans la transition vers des véhicules plus durables et plus respectueux de l'environnement, sans compromettre la sécurité et la performance des utilisateurs. »

La directrice des communications et du marketing, Marie-Josée Picard, affirme que plusieurs villes du Québec ont manifesté de l’intérêt, sans toutefois pouvoir confirmer que des commandes sont ou seront bientôt passées. Étant donné que le délai de production est d’au moins un an, les premiers exemplaires seraient livrés et entreraient en opération au plus tôt en 2025, nous dit-elle.

Capable de transporter sept pompiers, le RTX possède deux moteurs fournissant une puissance totale continue de 260 kW (350 chevaux) ou maximale de 360 kW (480 chevaux). Il tire son énergie de deux batteries Volvo Penta dont la capacité combinée est de 132 kWh.

La pompe, l'éclairage et tous les autres équipements auxiliaires sont alimentés directement par les batteries. Ni l’autonomie ni le temps de recharge ne sont spécifiés, mais au besoin, un moteur diesel BMW à 6 cylindres de 3 litres peut intervenir comme génératrice.

En plus d’être électrique, le RTX possède des caractéristiques innovatrices qu’on ne retrouve pas sur les autres camions incendie, par exemple un système de direction active aux quatre roues qui réduit de façon importante le diamètre de braquage ou permet des déplacements en diagonale – à la manière du mode CrabWalk du GMC Hummer EV. Aréo-Feu parle d’ailleurs d’une dynamique de conduite et d’une agilité inégalées.

Il s’agit du premier d'une série de véhicules électriques qui seront développés par Rosenbauer dans les années à venir afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre et la pollution sonore dans les zones urbaines.

