GMC Hummer EV SUV 2024: il faut de tout pour faire un monde

Avec l’électrification bien entamée dans le monde automobile, on peut dire que, sans avoir l’embarras du choix, on y retrouve un peu de tout à l’heure actuelle. Oui, les petits utilitaires électriques ont la cote chez les grands constructeurs, mais les berlines comme la Tesla Model 3 ne donnent pas leur place non plus.

L’adage prescrit qu'un monde est constitué de différences. Et plus celles-ci sont nombreuses et variées, meilleur ce monde sera. Donc voici le GMC Hummer EV, un nom dépoussiéré des boules à mites par General Motors pour créer ce que le constructeur appelle le premier (et unique) « hypertruck ». Certains le qualifient d’exemple d’électrification démesurée, d’autres de merveille d’ingénierie.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Peu importe dans quel camp vous vous trouvez, l’engouement autour du Hummer EV est indéniable. Tenez-nous bien : il y a jusqu’à 90 000 réservations d’inscrites au carnet de commande chez GMC. Et ce qui est d’autant plus révélateur, c’est que 70% de ces réservations sont de premiers acheteurs de véhicule électrique…

L’an dernier, le Guide de l’auto s’aventurait dans le désert de l’Arizona pour mettre à l’épreuve la version camionnette du Hummer EV dans sa variante Edition 1. Cette année, c’est dans la région viticole de Napa en Californie que nous avons invité la version utilitaire Edition 1 du mastodonte électrique à nous démontrer ses capacités.

L’ultime plateforme Ultium

Le GMC Hummer EV SUV utilise la plus grosse plateforme Ultium disponible chez General Motors. Au cœur de cette dernière se trouve une batterie composée de 20 modules qui anime presque toutes les variantes. Cette batterie est un peu plus petite que celle que l’on retrouve dans la variante camionnette du Hummer EV, elle qui contient 24 modules et déploie une capacité utilisable de 212 kWh.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Armé d’un trio de moteurs électriques, soit deux à l’arrière et un à l’avant, ce dernier développe une puissance combinée de 830 chevaux et 1 200 lb-pi de couple. C’est moins de puissance que le Hummer en version pick-up qui en délivre jusqu'à 1 000, le couple demeure le même.

Cette variante VUS boucle donc le sprint de 0 à 96 km/h en 3,5 secondes à la place de 3 secondes. Et son autonomie se situe à 480 kilomètres au lieu de 530 pour la version camionnette (dans la variante la plus cossue Edition 1). On va dire que c’est tout de même respectable pour un mastodonte qui pèse 9 000 livres, un peu plus de 4 tonnes!

Au chapitre de la recharge, sur une borne de Niveau 3 avec une puissance de 350 kW, le Hummer EV SUV peut récupérer 160 kilomètres d’autonomie en 14 minutes. Sur papier, la puissance de recharge oscille entre 117 et 270 kW selon le conditionnement de la batterie.

Avec le chargeur de 7,7 kW du véhicule branché sur une borne de Niveau 2, il faudra 8 heures pour aller chercher ce même 160 kilomètres. Par contre, un chargeur de 19,2 kW est offert en option, ce qui permet de réduire ce temps à un peu plus de 3 heures.

Photo: Louis-Philippe Dubé

À l’assaut de la route

Le Hummer EV SUV ne s’impose pas seulement par sa présence sur la route, il mène également la charge par l’éventail de technologies qu’il abrite. Les véhicules électriques ont permis à l’industrie de se débarrasser de pas mal de composantes côté mécanique, comme les arbres d’entrainement et les différentiels qui relient l’avant et l’arrière. Tout est désormais relié par des câbles et des ordinateurs.

Ceci améliore la réponse, tout en tentant tant bien que mal de réduire le poids. Et cette réponse, on la sent dans les accélérations fulgurantes du Hummer EV sur la route, qui semble vouloir se catapulter dans l’espace en s’écrasant vers l’arrière, le nez pratiquement pointé vers le ciel. Les différentiels verrouillables sont « virtuels » et transposent cette réponse instantanée dans le sentier pour une conduite hors route étonnamment agile compte tenu du poids du véhicule.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Le Hummer EV SUV a un empattement de 9 pouces (23 cm) de moins que la version camionnette. Il semble gros, mais ses quatre roues directionnelles lui permettent de limiter son rayon de braquage de 10,8 mètres, soit presque aussi étroit qu’une Chevrolet Bolt…

On retrouve également une suspension pneumatique qui se charge de manier ce colosse dans les virages. On mentirait si on vous disait que le Hummer EV n’exhibe pas d’effet de roulis. Mais compte tenu de son gabarit, cet effet est assez contrôlé. Sur le plan du freinage… attention aux distances!

Un choc pour les écolos

Tout ce qui est électrique n’est pas nécessairement écologique. Avec une consommation enregistrée qui oscillait entre 35 et 40 kWh/100 km, l’utilitaire Hummer EV consomme des électrons tel un toxicomane en crise. On ne peut pas lui en vouloir, il a l’aérodynamique d’une planche de contreplaqué dans le vent, et ses divers modes de conduite incitent à l’utilisation abusive de la pédale de droite.

Photo: Louis-Philippe Dubé

L’imposant habitacle du Hummer EV a de l’espace à revendre. Les écrans du bloc d’instrumentation et d’infodivertissement diffusent les informations avec une qualité graphique des plus limpides, gracieuseté du moteur Unreal qui ne lésine pas sur les effets visuels agréablement divertissants. Du côté de la praticité, ce système multimédia se montre facile à utiliser en général et est plus que complet au chapitre des fonctionnalités. GMC a voulu conserver les commandes de ventilation sous forme de leviers manuels, mais ces commandes nous ont semblé confuses au début de notre essai.

La soute est capable d’ingurgiter jusqu’à 1 017 litres de bagages en configuration normale, et jusqu’à 2 317 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus. Mais attention à la hauteur de son seuil largement, plus élevée qu’un utilitaire traditionnel, qui nous a forcés à catapulter nos valises tels des bagagistes insouciants.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Malgré tout, on s’attache à cette « p’tite » bête-là…

Au terme de notre essai, nous nous sommes retrouvés en relation amour-haine avec le Hummer EV SUV. D’une part il représente le consumérisme moderne, un opulent ramassis de technologies et de matériel qui abuse des ressources qu’on lui octroie. De l’autre, son look d’enfer, ses performances et ses capacités impressionnent à un point tel qu’il devient rapidement … attachant!

Et à un prix qui débute à 108 598 $ et qui peut aller jusqu’à 154 193 $ (frais de livraison inclus), nous sommes forcés d’admettre qu’il a une certaine valeur pour ce que l’on reçoit ici. Et s’il faut de tout pour faire un monde, le Hummer EV SUV s'impose comme une inévitabilité dans la transition électrique du monde automobile. Un péché coupable qu’on adore détester...et qu’on déteste adorer!

