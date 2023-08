L’été n’est pas fini : le GMC Hummer EV s’en va camper!

Encore des véhicules victimes d'une mauvaise caméra de recul

Voilà maintenant plus de cinq ans (depuis le 1er mai 2018, pour être exact) que les constructeurs automobiles ont l’obligation d’installer une caméra de recul sur leurs véhicules neufs de 4 536 kg et moins vendus au Canada. Or, plus fréquemment qu’on le pense, ces caméras et l’écran de bord …