L’avenir de la Chevrolet Bolt EV de plus en plus incertain

En annonçant mardi vouloir dépenser 7 milliards $ américains au Michigan dans le but d’accroître considérablement la production de véhicules électriques, General Motors a parlé de convertir l’usine d’Orion, près de Detroit, à l’assemblage de camionnettes à batterie, notamment les Chevrolet Silverado EV et GMC Sierra EV à partir de 2024.

L’usine en question sert actuellement à fabriquer les Chevrolet Bolt EV et Bolt EUV. Ou plutôt servait. Après une reprise de deux semaines au début de novembre dernier, ces deux modèles sont encore en arrêt le temps que le constructeur s’occupe de fournir des batteries de remplacement à tous les exemplaires existants, qui ont fait l’objet d’un rappel en raison d’un risque d’incendie.

GM s’attend à ce que le tout soit terminé à la fin de février, mais les plans de production pour les Bolt EV et Bolt EUV par la suite ne sont pas encore fixés, selon le porte-parole Dan Flores.

Ce dernier a bien confirmé à quelques médias américains que l’usine d’Orion continuera d’assembler des Bolt pendant sa conversion aux camionnettes électriques, mais sans dire rien de plus pour le futur. Il ne semble y avoir aucun déménagement de prévu dans une autre usine de GM.

Lors du dévoilement des Bolt EV et Bolt EUV 2022 il y a tout près d’un an, l’ingénieur en chef Jesse Ortega nous avait bien avertis que ni l’une ni l’autre n’allait migrer un jour vers la nouvelle architecture avec batterie Ultium de GM, qui fournit une meilleure autonomie et un rendement plus stable.

Pourquoi les maintenir en vie quand d’autres produits clairement supérieurs seront disponibles au sein de la gamme? Pour le prix? Rappelons que GM a annoncé au dernier CES de Las Vegas la venue d’un Equinox EV à technologie Ultium (photo ci-dessous). Le véhicule est attendu sur le marché canadien à l’automne 2023 avec un prix de base d’environ 35 000 $, transport et préparation en sus, selon le constructeur. Il serait donc plus abordable encore que les Bolt EV et Bolt EUV, qui débutent respectivement à 38 198 $ et 40 198 $.

