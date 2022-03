En studio : que se passe-t-il avec les commandes des Chevrolet Bolt EV/EUV?

Philippe, un lecteur du Guide de l’auto, a réservé à l'automne 2021 un Chevrolet Bolt EUV. Depuis, il ne reçoit plus de nouvelles du concessionnaire en lien avec son véhicule. Que se passe-t-il? Nos animateurs Antoine Joubert et Daniel Melançon démystifient la situation.

Antoine rappelle que les Chevrolet Bolt EV et EUV ont tous deux fait l’objet d’une campagne de rappel massif à cause des batteries. En effet, la pile pourrait surchauffer lorsqu’elle est chargée à plus de 90% de sa capacité.

Photo: General Motors

Par conséquent, « de la fumée ou de la chaleur pourrait s'échapper de la batterie, ce qui pourrait faire fondre ou endommager cette dernière et les pièces adjacentes à celle-ci », peut-on lire sur le site de Transports Canada. Quelques cas d'incendie liés à cette problématique ont d'ailleurs déjà été observés aux États-Unis.

Entre temps, Chevrolet remplace les batteries de tous les modèles Bolt produits depuis le début de la commercialisation de ce modèle. Mais, bonne nouvelle, le constructeur a annoncé que la production des Bolt EV et EUV se remettra en marche à partir de la semaine du 4 avril prochain.

Photo: General Motors

Pour revenir à la question de Philippe, Antoine répond que le véhicule est « très fiable et très efficace ». Et malgré la situation, « il n’y a pas eu beaucoup de plaintes par rapport aux batteries », affirme-t-il.

Par ailleurs, le chroniqueur explique que les temps d’attente varient en fonction de « l’ordre de la commande par rapport aux autres clients ». Pour plus de détails à ce sujet, écoutez la capsule En studio au haut de cet article.