Chevrolet Bolt EV et Bolt EUV : la production relancée en avril

Hormis une légère reprise de deux semaines au début de novembre dernier, la production des Chevrolet Bolt EV et Bolt EUV est suspendue depuis la fin de l’été 2021, le temps que General Motors finisse de remplacer la batterie à haute tension de tous les exemplaires fabriqués à ce jour et visés par un rappel.

L’opération va bon train et le constructeur annonce aujourd’hui que l’usine d’Orion, au Michigan, va se remettre en marche à compter du 4 avril.

« Nous apprécions la patience que nos clients ont démontrée durant le rappel, peut-on lire dans un bref communiqué. Tout en complétant le remplacement des batteries, GM reprendra la production à l’usine d’Orion pendant la semaine du 4 avril 2022. Nous demeurons engagés à produire les Bolt EV et EUV. Cette décision nous permettra à la fois de remplacer les modules de batteries et de relancer très bientôt les ventes, qui étaient fortes avant le rappel. »

Photo: General Motors

Rappelons que les batteries du fournisseur LG Electronics pouvaient présenter deux défauts de conception qui, combinés ensemble, ont provoqué au moins une douzaine d’incendies impliquant des modèles Bolt. GM avait donc opté, par mesure préventive, de rappeler la totalité de ces véhicules électriques, soit environ 142 000 unités dont plus de 10 000 au Québec.

En attendant que les correctifs soient apportés, le constructeur recommandait aux propriétaires de ne pas laisser leur véhicule en charge pendant la nuit (ni de dépasser 90% de la capacité de la batterie) et de se stationner à l’extérieur, loin des autres véhicules et bâtiments, immédiatement après les recharges.

GM et LG assurent avoir mis en place de nouveaux processus de fabrication et amélioré les programmes de contrôle de qualité afin de fournir des batteries sécuritaires en lesquelles les conducteurs pourront avoir confiance.

Photo: General Motors

Les Chevrolet Bolt EV et Bolt EUV 2022 demeurent d’excellents achats, tous véhicules électriques confondus, en raison de leur grande autonomie (jusqu’à 417 et 402 kilomètres, respectivement) jumelée à un prix abordable (à partir de 38 198 $ et 40 198 $, transport et préparation en sus).

Malgré tout, leur avenir est incertain depuis que GM a annoncé que l’usine d’Orion va être convertie à l’assemblage de camionnettes électriques, notamment les Chevrolet Silverado EV et GMC Sierra EV à partir de 2024. Un porte-parole américain a affirmé des Bolt continueront d’être produites pendant les travaux, mais sans dire rien de plus pour le futur. Il ne semble y avoir aucun déménagement de prévu dans une autre usine de GM.

En vidéo : Antoine Joubert présente la Chevrolet Bolt EV 2022?