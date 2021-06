Le Polestar 3 sera un VUS électrique fabriqué aux États-Unis

Polestar, la jeune marque suédoise de véhicules électriques de luxe, vient d’annoncer que son troisième modèle sera un VUS de performance et qu’il sera fabriqué aux États-Unis, plus précisément dans une usine de la Caroline du Sud que Volvo utilise pour la berline S60 et bientôt le XC90 de nouvelle génération.

Naturellement appelé Polestar 3, il succédera au coupé hybride rechargeable Polestar 1, qui tire sa révérence après 2021, et à la berline à hayon Polestar 2, que Le Guide de l’auto a élue Meilleure nouvelle voiture de l’année 2021.

Photo: Antoine Joubert

Peu de détails sont connus à propos de ce futur VUS, mais on apprend finalement qu’il ne sera pas la version de production du concept Polestar Precept. Ce dernier accouchera d’un autre modèle différent.

La compagnie parle d’un VUS aérodynamique et, avec la silhouette qu’on aperçoit sous le voile dans la photo au haut de l’article, il pourrait ressembler à un BMW X4 ou Mercedes-Benz GLC Coupé, voire le tout nouveau C40 de Volvo illustré ci-dessous.

Photo: Volvo

Le Polestar 3 inaugurera par ailleurs une nouvelle architecture pour véhicules électriques du groupe Volvo, mais on ignore la configuration motrice qui sera employée. Rappelons que la 2 allie deux moteurs électriques produisant un total de 408 chevaux et que sa batterie de 78 kWh procure une autonomie de 375 kilomètres. Une version à un seul moteur de 231 chevaux et avec roues motrices arrière s'ajoute pour 2022, augmentant l'autonomie à 418 kilomètres (estimation).

Le système d’infodivertissement sera encore une fois propulsé par Android et des technologies permettant une conduite semi-autonome feront partie de l’équation.

Un dévoilement est attendu dans la seconde moitié de la présente année. La production du Polestar 3 s’amorcera en 2022 pour une commercialisation comme modèle 2023, venant ainsi rivaliser avec les Tesla Model Y, Audi e-tron, BMW iX, Cadillac LYRIQ et autres VUS électriques de luxe. Le Guide de l’auto vous tiendra bien sûr informé des développements.

