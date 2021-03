Recommandez-vous la nouvelle Polestar 2?

Mon conjoint possède une Maserati Ghibli 2016 qui lui coûte une fortune en entretien. Croyez-vous qu’une Polestar 2 lui permettrait de retrouver un confort acceptable à moindre coût d’achat et d’entretien?

--------------------

Bonjour Manon,

La Maserati est une voiture fascinante et prestigieuse, qui propose aussi un sérieux niveau de performance. Or, vous l’aurez constaté, les coûts d’entretien sont faramineux et puisque la fiabilité est hasardeuse, les risques de conserver cette automobile et de s’enfoncer dans un gouffre financier sont élevés.

En passant à la Polestar 2, vous n’aurez certainement pas droit au même niveau de luxe et de prestige. Or, vous serez étonnés du confort et de la grande qualité de fabrication, de même que de toutes les technologies de pointe qui s’y trouvent. Évidemment, il faut aussi s’attendre à une voiture moins capricieuse et nettement moins onéreuse en entretien, celle-ci faisant appel à une motorisation électrique.

Photo: Antoine Joubert

Vous dire que la Polestar 2 aura la fiabilité d’une Toyota Corolla serait néanmoins audacieux de ma part, puisque l’historique de fiabilité des voitures produites par Volvo (Polestar étant une division du constructeur) n’est pas sans tache.

Puis, parce que la Polestar 2 débarque en ce moment sur le marché, il est trop tôt pour se prononcer. Or, j’oserais dire sans gêne que cette Polestar vous procurera une très grande tranquillité d’esprit en comparaison avec votre Maserati.

Photo: Antoine Joubert

Alors oui, il s’agit d’un bon choix. Et j’ajoute sur une note plus personnelle que cette Polestar me plaît énormément. Une voiture électrique exceptionnelle, parfaitement adaptée aux besoins des acheteurs québécois, mais qui pèche hélas par une autonomie un peu trop faible.