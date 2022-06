Polestar 3 : un premier aperçu du VUS électrique de Polestar

La marque Polestar annonce la première mondiale de son premier VUS électrique, le Polestar 3. L’événement aura lieu en octobre.

Considérant l’énorme popularité des utilitaires, ce nouveau véhicule est très attendu et promet de devenir le meilleur vendeur de la compagnie.

Question de nous mettre en appétit, une première image officielle d’un Polestar 3 non camouflé est rendue publique aujourd’hui. On peut bien voir sa silhouette sportive qui rappelle le Volvo C40 Recharge et dont l’aérodynamisme finement étudié comprend des canalisations sur le devant du capot et un aileron surélevé au sommet du hayon.

Photo: Polestar

Le toit noir contrastant intègre une surface vitrée panoramique, les phares illustrent la nouvelle signature visuelle de Polestar et les feux arrière ont un aspect tridimensionnel bien marqué. Ailleurs, les poignées se fondent dans les portières et des garnitures au bas de la carrosserie ajoutent un élément de robustesse important.

Le design des roues évoque doublement le logo de Polestar et des étriers de freins de couleur distinctive peuvent être aperçus derrière. La même couleur différencie également les ceintures de sécurité à bord du véhicule.

Photo: Polestar

Rouage intégral

Décrit comme un VUS axé sur la performance, le Polestar 3 emploiera une nouvelle architecture et une configuration à rouage intégral avec deux moteurs et une batterie de grande capacité permettant une autonomie de plus de 600 kilomètres selon la norme mondiale WLTP, donc plus de 500 kilomètres pour le marché nord-américain.

À l’instar de la berline Polestar 2, attendez-vous à une puissance totale de 408 chevaux. Une version à un seul moteur et à propulsion est peu probable pour notre marché. En revanche, des technologies permettant une conduite semi-autonome feront partie de l’équation.

Photo: Polestar

Le Polestar 3 sera fabriqué en Chine mais aussi aux États-Unis (dans l’usine de la Caroline du Sud que Volvo utilise pour la berline S60 et bientôt le XC90 de nouvelle génération) vers le début de 2023. Viendront le rejoindre au cours des deux années suivantes les Polestar 4 et Polestar 5, l’un étant la version de production du concept Precept.

Cette expansion de la gamme devrait permettre à Polestar de décupler ses ventes mondiales, passant de 29 000 unités en 2021 à environ 290 000 d’ici la fin de 2025.

