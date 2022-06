Polestar 5 : une future étoile de 872 chevaux est en route

Polestar a dévoilé aujourd’hui un prototype de son futur modèle porte-étendard, la Polestar 5. Il s’agit d’un coupé électrique de haute performance à quatre portes basé sur le concept Precept de 2020.

La compagnie associe ce véhicule aux grandes sportives de la planète qui sont produites en nombre limité et réputées pour leur rapport poids-puissance phénoménal.

La Polestar 5 emploie une nouvelle plateforme, une architecture électrique de 800 volts et une motorisation inédite comprenant un moteur avant à très haut rendement. Il est question d’une puissance de 872 chevaux, ce qui dépasse largement des voitures comme l’Audi RS e-tron GT et toutes les versions de la Porsche Taycan. Le couple s’élève à 663 livres-pied.

Photo: Polestar

En comparaison, l’actuelle Polestar 2 est deux fois moins puissante avec ses 408 chevaux. L’écart de couple est nettement moindre puisqu’elle génère 487 livres-pied.

Malheureusement, on ne connaît pas les autres informations techniques de la Polestar 5, par exemple le poids, l’accélération et la capacité de la batterie, encore moins l’autonomie. Son arrivée sur le marché se fera quelque part en 2024, après les VUS Polestar 3 et Polestar 4 (le second sera une version coupé du premier).

Pour en savoir plus, une série de documentaires sur YouTube explique en détail la transformation du concept Precept en Polestar 5, alors c’est à ne pas manquer. Au fait, la production se fera en Chine dans une nouvelle usine qui vise à être carboneutre et l’une des plus modernes de la planète.

