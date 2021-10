Vaut-il mieux éviter les nouveautés comme Polestar et Imperium?

Je désire remplacer ma Chevrolet Volt 2017 par un véhicule 100% électrique. Ma question : vaut-il mieux éviter les nouveautés comme la Polestar 2 et l’Imperium SEV?

Bonjour Marc-André,

Il est toujours délicat de recommander un modèle fraîchement débarqué sur le marché et pour lequel il n’existe aucun historique de fiabilité. On peut évidemment être impressionné par une technologie ou par le produit lui-même, mais est-ce que la qualité sera au rendez-vous? Hélas, seul l’avenir nous le dira.

Dans le cas de Polestar, mon inquiétude n’est pas trop grande, et ce, même s’il s’agit essentiellement d’une Volvo arborant une autre identité. Certes, les produits Volvo ne sont pas réputés pour leur fiabilité. Or, puisque la Polestar ne possède aucune motorisation thermique, mais aussi parce que la qualité de construction est franchement convaincante, il m’est facile de croire qu’elle sera fiable et durable. Puis, je peux vous dire qu’au chapitre du rendement et de l’autonomie, cette voiture est vraiment intéressante.

Quant à Imperium Motors, il est tout simplement trop tôt pour le recommander. Ma première impression à son volant fut très bonne, mais à quoi ressemblera le produit final? Est-ce que le réseau de distribution et l’entreprise seront solides? Qu’en sera-t-il de l’inventaire de pièces? Et de la qualité du produit, qui nous est inconnue? Les réponses sont bien difficiles à obtenir au moment d’écrire ces lignes.

Entre Polestar et Imperium existent également deux mondes puisque l’on ne cible pas le même marché. Les prix sont carrément du simple au double et la clientèle visée est bien distincte. Il faut aussi mentionner que Polestar est sur le marché depuis près d’un an alors qu’Imperium devrait techniquement débarquer chez nous en décembre, sous toutes réserves. Bref, s’il vous faut choisir aujourd’hui entre ces deux marques, je ne peux que vous diriger vers Polestar.

