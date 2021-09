Grosse baisse de prix pour la Polestar 2 2022

Pour l’année modèle 2022, le fabricant de voitures électriques Polestar ajoute une nouvelle version à autonomie prolongée de sa Polestar 2 qui sera sous la barre des 50 000 $.

Proposant une autonomie estimée de 426 kilomètres selon les données de l’EPA, cette nouvelle Polestar 2 d’entrée de gamme arrivera sur nos routes au cours des prochaines semaines. Équipée d’un seul moteur électrique, cette version offrira uniquement un rouage à deux roues motrices.

« Nous sommes ravis de présenter la gamme élargie de la Polestar 2, qui offre une configuration idéale pour chaque style de vie », a déclaré Hugues Bissonnette, responsable de Polestar au Canada.

Cette variante fournit une puissance de 231 chevaux acheminés uniquement aux roues avant. Elle peut parcourir le sprint du 0-100 km/h en sept secondes selon Polestar. Par ailleurs, le prix de cette version est de 49 900 $, la rendant admissible au rabais provincial de 8 000 $ au Québec. Le véhicule n’est toutefois pas admissible à la subvention du gouvernement fédéral.

Un quatre roues motrices au menu

En plus de cette nouvelle version d’entrée de gamme, la Polestar 2 2022 continuera d’être livrable en version à deux moteurs qui permettent un rouage à quatre roues motrices. Produisant un total de 408 chevaux, cette mouture a maintenant une autonomie supérieure à 400 kilomètres au lieu des 375 km auparavant annoncés. En termes de performances, la marque suédoise clame un temps de 4,7 secondes pour effectuer le 0-100 km/h. Cette mouture coûte désormais 56 900 $. On constate donc une baisse de prix majeure par rapport aux 69 900 $ auparavant demandés.

Par ailleurs, toutes les versions de la 2 sont munies du tout nouveau système d’exploitation de Google : Android Automotive. Cette technologie incorpore plusieurs applications et fonctionnalités comme Google Maps et Google Assistant.

Puisqu’il s’agit de la même batterie de 78 kWh pour la variante à traction et à rouage intégral, le temps de recharge est de sept heures lorsque le véhicules est branché à une prise de courant, et 40 minutes pour une borne publique (borne rapide). De plus, la capacité de remorquage est de 900 kg (1 984 lb).

Le règne des options

Les deux variantes disponibles de la Polestar 2 ont droit à plusieurs ensembles qui permettront de changer l’expérience de conduite. Dans un premier temps, le consommateur peut choisir, pour la somme de 5 500 $, l’ensemble Plus qui comprend notamment un toit panoramique, une chaine sonore Harman Kardon et une pompe mécanique pour réchauffer les batteries.

Dans un deuxième temps, le client peut opter pour l’ensemble Pilot, qui annexe une série d’aides et assistances à la conduite, telles que le régulateur de vitesse adaptatif, le système de détection d’angle mort, l’alerte de trafic transversal, sans oublier les capteurs de stationnement ainsi qu’une caméra 360 degrés. Le tout coûte 4 500 $.

Finalement, le troisième ensemble intitulé Performance ajoute plusieurs d’éléments qui changeront le comportement du véhicule. Nous retrouvons une suspension adaptative, des jantes de 20 pouces chaussés de pneus Continental sport, des freins Brembo ainsi que des éléments esthétiques dorés. Cependant, cet ensemble de 6 000 $ est seulement disponible pour la Polestar 2 à deux moteurs.

D’autres options individuelles sont disponibles comme des sièges ventilés au cuir Nappa, des jantes de 20 pouces, une peinture métallique et même un cric semi-électrique.

La Polestar 2 peut être commandée dès maintenant et la livraison de celle-ci débutera vers la fin de l’année 2021.

