En studio : peut-on faire confiance à l’Imperium SEV?

Paul, un lecteur du Guide de l’auto, veut connaître les impressions de nos experts Antoine Joubert et Daniel Melançon par rapport à l’Imperium SEV, un VUS compact 100% électrique chinois qui débarquera prochainement sur nos routes.

« En fait, ce n’est pas un nouveau produit. [Il] roule depuis des années en Chine », précise le Antoine Joubert. Par conséquent, il n’a pas d’inquiétude particulière en ce qui a trait à la fiabilité. En revanche, il se demande si le SEV se montrera durable au fil du temps sur les routes du Québec.

Photo: Antoine Joubert

« Imperium, c’est un conglomérat — avec une division canadienne — qui importe des véhicules de Chine de différents constructeurs », rappelle Antoine. Concernant le SEV, il sera distribué en trois déclinaisons : Base, Premium et Luxury. Des batteries de 55 kWh et de 72 kWh seront offertes. Antoine estime qu’ils proposeront des autonomies respectives d'environ 300 et 400 kilomètres.

« La version de base à 300 kilomètres d’autonomie se vend à 27 500 $ en incluant les crédits gouvernementaux… c’est une belle aubaine », mentionne Antoine. Il précise que le SEV est polyvalent et possède un bon nombre de technologies à bord, mais il ne comprend pas le rouage intégral.

Photo: Antoine Joubert

Pour connaître tous les commentaires de nos experts en lien avec l’Imperium SEV, visionnez la capsule En studio au haut de cet article.

