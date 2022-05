En vidéo : De Montréal à Québec avec l'Imperium SEV

Cette semaine à l’émission du Guide de l’auto, notre chroniqueur Antoine Joubert a parcouru le trajet de Montréal à Québec à bord de l’Imperium SEV, un véhicule électrique d’origine chinoise.

« Je fais donc le test ultime de partir de chez moi pour me rendre à Québec, afin de voir si l’autonomie affichée — qui est actuellement à 411 kilomètres — est véridique », explique Antoine. Il ajoute qu’au moment de quitter son domicile, le mercure indiquait une température de 4 °C.

Qui est Imperium?

Imperium est une entreprise qui a été formée en Amérique du Nord et elle comprend une division canadienne. « Imperium, ce n’est pas un constructeur automobile, c’est un importateur », précise Antoine.

En effet, la compagnie reprend des véhicules fabriqués par différents manufacturiers provenant de Chine et les revend en Amérique du Nord. Dans le cas du VUS SEV dont il est ici question, il provient de la compagnie Skywell.

Photo: Antoine Joubert

Quelques irritants…

Sur la route, Antoine constate que la direction est plutôt imprécise et que le système de maintien sur la voie fonctionne étrangement, de sorte qu’il a désactivé ce dernier lors de son trajet. Il souligne également que le système audio est « décevant » et le comportement routier est « correct ».

Sous une note plus positive, Antoine mentionne le confort des sièges et le prix alléchant. Puisque le SEV est admissible aux rabais provincial et fédéral — pour un total de 12 000 $ — son prix d’entrée débute à 29 628 $ (incluant les subventions).

Photo: Antoine Joubert

Par ailleurs, la version de base du SEV promet une autonomie de 410 kilomètres, selon la norme européenne WLTP. Les moutures plus huppées offrent plutôt 520 kilomètres (WLTP).

Le trajet

Rendue à Trois-Rivières, la voiture affichait une autonomie restante de 154 kilomètres et la batterie contenait 50% d’énergie. Antoine réussira-t-il à se rendre à detination en une seule chaerge? Voyez la capsule vidéo au haut de cet article pour le savoir!

