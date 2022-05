En vidéo : de Montréal à Québec à bord de l’Imperium SEV 2023

De passage à l’émission Salut Bonjour, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert a raconté son périple de Montréal à Québec à bord de l’Imperium SEV 2023, un VUS d’origine chinoise.

« C’est un véhicule qui a fait énormément jaser lors des deux derniers salons du véhicule électrique de Montréal », mentionne Antoine.

Il poursuit en expliquant que c’est un utilitaire chinois qui n’a pas encore été homologué pour le marché canadien, mais qui le sera bientôt. L’Imperium SEV devrait arriver sur nos routes cet automne. Le prix varie entre 40 065 $ et 51 065 $ et tous les modèles sont admissibles aux rabais fédéral et provincial pour un total de 12 000 $.

Photo: Antoine Joubert

Et l’autonomie?

Afin de tester l’autonomie de ce véhicule dont le format est comparable à celui d'un Toyota RAV4 ou d'un Honda CR-V, Antoine a fait le trajet de Montréal à Québec, une distance d’environ 270 kilomètres. « Je suis parti de chez moi pleinement chargé et l’écran affichait [une autonomie anticipée de] 411 kilomètres ».

À la fin de son périple, l’ordinateur de bord affichait qu’il restait 13% d'autonomie. « En réalité, ça veut dire que j’aurais pu faire 300 kilomètres », estime Antoine. À titre indicatif, le mercure mentionnait une température de 5 degrés Celsius et le chroniqueur a roulé avec le régulateur de vitesse enclenché à 100 km/h.

Photo: Antoine Joubert

Par ailleurs, Antoine estime qu'en conditions idéales, l'autonomie pourrait s'élever à 350 kilomètres, alors qu'elle baisserait à 225-250 kilomètres lors de la saison froide.

Visionnez la capsule vidéo au haut de cet article pour connaître tous les détails en lien avec l’Imperium SEV et de son autonomie.