Sur la route : la Polestar 2 2021 mise à l’essai

Pneus d’hiver obligatoires : n'oubliez pas, la date a changé!

Depuis plus de 10 ans, les Québécois doivent obligatoirement chausser leur voiture de pneus d’hiver durant la saison froide. Cela dit, la date limite pour faire installer ses pneumatiquyes d'hiver a changé en 2019 et certaines personnes ne semblent toujours pas au courant! On vous rappelle donc que la date …