Les premières Polestar 2 commencent à être livrées

La meilleure nouvelle voiture de l’année 2021 selon Le Guide de l’auto se retrouve enfin sur nos routes! En effet, les livraisons de la Polestar 2 au Canada viennent de débuter.

« La Polestar 2 est notre première voiture entièrement électrique et ces premières livraisons représentent un moment charnière pour la compagnie, affirme Hugues Bissonnette, directeur de Polestar Canada. La Polestar 2 nous place directement au cœur du marché effervescent des véhicules électriques de luxe et c’est la voiture qui propulsera Polestar vers une grande croissance. »

Le tout survient quelques jours après l’annonce de l’ouverture des premiers espaces de vente de Polestar à Montréal (Carrefour Laval), Toronto et Vancouver.

Bien que la compagnie fonctionne surtout avec un modèle d’affaires en ligne, ces espaces physiques permettront aux consommateurs de découvrir et de faire l’essai des produits de Polestar dans un environnement plus convivial que les traditionnelles concessions automobiles, avec des spécialistes sur place qui ne sont pas rémunérés à la commission.

Rappelons que la Polestar 2 se vend à partir de 69 900 $, donc non éligible aux rabais gouvernementaux pour véhicules électriques, et qu’elle propose des options comme un ensemble performance (6 000 $), un intérieur en cuir Nappa (5 000 $), des roues en alliage de 20 pouces (1 200 $) et une peinture métallique (1 200 $).

Pour ce qui est du rendement, cette chic berline à hayon et à profil surélevé développe une puissance de 408 chevaux et un couple de 487 livres-pied. Équipée d’une batterie de 78 kWh, elle permet de parcourir officiellement 375 kilomètres avec une recharge complète.

C’est moins que sa principale rivale, la Tesla Model 3, qui offre jusqu’à 568 kilomètres d’autonomie actuellement, mais la Polestar 2 possède un rouage intégral de série et son niveau de raffinement est supérieur.

